Эксперты озвучили пять невероятных версий происхождения Челябинского метеорита

Согласно одной из версий, Челябинский метеорит является ядерной боеголовкой, которая была сбита. Эту версию выдвигали в обществе после непонятных событий в небе над Уралом 15 февраля 2013 года. Однако до сих пор никто не смог сказать, чья это была боеголовка. Справедливости ради нужно отметить, что подобная версия имеет право на существование, так как хвост от падения был очень схож со сгоревшим ракетным топливом.Вскоре после падения астероидного тела в Челябинске возникла Церковь метеорита, возглавляемую местным жителем Андреем Брейвичко, утверждавшем, что ему было известно о приближении и последующим падении болида. Мужчина утверждал, что Челябинский метеорит является посланником небес, пыль от падения которого исцелила челябинцев. Брейвичко вскоре был задержан за экстремистские высказывания в Сети и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику.Охотники за НЛО утверждают, что с небес упал настоящий инопланетный аппарат. Согласно мнению независимых экспертов, он не был межгалактическим кораблем, а скорей спасательным шаттлом. Уфологи считают, что корабль потерпел крушение, и спасательную шлюпку притянуло гравитацией Земли. Однако обломки его никто не собирается показывать.Некоторые конспирологи предположили, что знаменитый конец света в декабре 2012 года согласно календарю майя был высчитан неправильно, и на самом деле он произошел 15 февраля 2013 года с момента падения Челябинского метеорита. Однако Земля существует до сих пор, поэтому многие узрели в падении болида не конец мира, а начало нового.Язычники выдвигают свою теорию, согласно которой метеорит с космоса притянуло место силы. Подобное как раз находится в челябинской области – сеть древних поселений под названием Страна городов. В этом месте любят собираться разного рода и калибра шаманы, свято верующие в то, что древние руины – место силы. Падение метеорита именно в этом регионе подтвердило для них их теорию.