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Глубоководные рыбы используют гидротермальные отверстия для инкубации яиц - ученые

Согласно данным нового исследования в журнале Scientific Reports, некоторые глубоководные коньки-хрящевые рыбы используют вулканическое тепло, выделяемое на гидротермальных отверстиях, для инкубации их яиц.

Глубоководные рыбы используют гидротермальные отверстия для инкубации яиц - ученые


Поскольку глубоководные коньки имеют одни из самых длинных сроков инкубации яиц, которые, по оценкам, продолжаются более четырех лет, исследователи считают, что рыба использует горячие отверстия для ускорения развития эмбрионов. Впервые такое поведение наблюдается у морских животных.

Среди наименее изученных и уникальных экосистем глубоководные гидротермальные месторождения представляют собой районы на морском дне, где горячая вода возникает после нагревания в океанической коре. В своем исследовании международная команда исследователей, возглавляемая Пелайо Салинасом-де-Леон из исследовательской станции Чарльза Дарвина, использовала дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV) для осмотра в активном гидротермальном поле и вокруг него, расположенном на архипелаге Галапагос.

Глубоководные рыбы используют гидротермальные отверстия для инкубации яиц - ученые


«Когда мы запустили камеру, мы обнаружили то, чего не ожидали: эти гигантские ящики для яиц, также известные как кошельки русалки. Мы обнаружили несколько слоев из них, что указывает на то, что они систематически откладывались вот уже на протяжении многих лет подряд. По мере погружения, мы видели все больше этих яиц и понимали, что это не результат одного животного».

Анализ ДНК показал, что яйцевые ящики принадлежали к коньковому виду Bathyraja spinosissima, одному из наиболее глубокоживущих видов коньков, которые, как правило, не наблюдаются вблизи вентиляционных отверстий. Большинство – 58% наблюдаемых яиц были найдены в пределах самых горячих видов гидротермальных отверстий, и более 89% были уложены в местах, где вода была более горячей чем средняя. Исследователи полагают, что более теплые температуры в этом районе могут сократить типичное летнее время инкубации яиц.

Из-за их долгой продолжительности жизни и медленных темпов развития глубоководные коньки могут быть особенно чувствительны к угрозам окружающей среды, включая рыбные промыслы. Понимание развития и местообитания коньков имеет жизненно важное значение для разработки эффективных стратегий сохранения для этих мало понятых видов.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:13
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