Беременная Ева Лонгория носит белые вещи, которые очень полнят

Беременная Лонгория пытается скрыть свою фигуру под спортивными костюмами светлых тонов, но они ещё больше её полнят. Недавно в Беверли-Хиллс именно в таком белом костюме удалось снять Еву заграничным папарацци.Известная американская модель в сопровождении своего мужа Хосе Бастона выходила из ресторана именуемого как Villa Blanca. Однако свои былую фигуру знаменитость наверняка вернет очень быстро, а радость появления первенца весомее всех лишних килограммов.