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Беременная Ева Лонгория носит белые вещи, которые очень полнят

Сорокадвухлетняя Ева Лонгория, являющаяся звездой сериала «Отчаянные домохозяйки», сейчас ожидает первенца. Если другим беременным звездам удается держать свой вес под контролем, а также носить каблуки и мини, то знаменитая актриса и модель все же набрала несколько лишних килограммов.

Беременная Ева Лонгория носит белые вещи, которые очень полнят


Беременная Лонгория пытается скрыть свою фигуру под спортивными костюмами светлых тонов, но они ещё больше её полнят. Недавно в Беверли-Хиллс именно в таком белом костюме удалось снять Еву заграничным папарацци.

Известная американская модель в сопровождении своего мужа Хосе Бастона выходила из ресторана именуемого как Villa Blanca. Однако свои былую фигуру знаменитость наверняка вернет очень быстро, а радость появления первенца весомее всех лишних килограммов.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:30
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