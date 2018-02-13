Беременная Ева Лонгория носит белые вещи, которые очень полнят
Сорокадвухлетняя Ева Лонгория, являющаяся звездой сериала «Отчаянные домохозяйки», сейчас ожидает первенца. Если другим беременным звездам удается держать свой вес под контролем, а также носить каблуки и мини, то знаменитая актриса и модель все же набрала несколько лишних килограммов.
Беременная Лонгория пытается скрыть свою фигуру под спортивными костюмами светлых тонов, но они ещё больше её полнят. Недавно в Беверли-Хиллс именно в таком белом костюме удалось снять Еву заграничным папарацци.
Известная американская модель в сопровождении своего мужа Хосе Бастона выходила из ресторана именуемого как Villa Blanca. Однако свои былую фигуру знаменитость наверняка вернет очень быстро, а радость появления первенца весомее всех лишних килограммов.
Беременная Лонгория пытается скрыть свою фигуру под спортивными костюмами светлых тонов, но они ещё больше её полнят. Недавно в Беверли-Хиллс именно в таком белом костюме удалось снять Еву заграничным папарацци.
Известная американская модель в сопровождении своего мужа Хосе Бастона выходила из ресторана именуемого как Villa Blanca. Однако свои былую фигуру знаменитость наверняка вернет очень быстро, а радость появления первенца весомее всех лишних килограммов.