Глобальное потепление изменит частоту ударов молний по всему миру, заявляют ученые

Падение частоты ударов молнии может повлиять на частоту пожаров, особенно в тропических регионах. Это также может снизить уровень ударов молнии в инфраструктуру и повлиять на то, как парниковые газы в атмосфере способствуют изменению климата.Ученые из университетов Эдинбурга использовали недавно разработанный метод расчета вероятной частоты вспышек молнии от грозовых облаков. В отличие от традиционных расчетов молниевых вспышек в глобальном масштабе, основанных на высоте облаков, их подход учитывает движение мелких частиц льда, которые формируются и движутся внутри облаков. Электрические заряды накапливаются в этих ледяных частицах, а в капельках холодной воды и мягком граде образуются внутри облаков. Они выгружаются во время штормов, вызывая вспышки молнии и гром. По подсчетам ученых, каждый год вокруг света происходит 1,4 миллиарда молний.Последние результаты, свидетельствующие о повышении средних мировых температур на 5 ° к 2100 году, показывают, что в среднем молниевые вспышки менее вероятны в будущем, в отличие от предыдущих исследований.Профессор Рут Доэрти из Университета Эдинбургской школы геофизических исследований сказала: «Это исследование расширяет наши нынешние знания о воздействии изменения климата на молнию и предполагает, что в более теплом мире частота молнии, вероятно, уменьшится. Результаты дают новое представление о вероятных последствиях молнии для будущего состава атмосферы и климата».