В Сочи мексиканец решил построить современную экодеревню
Для мексиканца Пабло Ринкона Сочи стал не только курортным городом, куда он приезжает на отдых после учебы в Швейцарии. Тут он познакомился со своей супругой и, обжившись на российский просторах, решил построить современную экодеревню.
Сейчас пара воспитывает двух наследников и хочет воплотить свои мечты в реальность с помощью хорошего друга. Данный уголок понравится людям, любящим тишину и комфорт, так как он может их порадовать самыми новыми технологиями.
Авторы проекта предусмотрели подключение интернета, а также порадуют посетителей возможностями для спортивных занятий и шопинга.
Сам мексиканец давно путешествует по миру, так что видел много таких аналогов и удивляется, почему их нет на курорте. Он не сомневается, что его бизнес окупиться через год и верит в успех.
Сейчас пара воспитывает двух наследников и хочет воплотить свои мечты в реальность с помощью хорошего друга. Данный уголок понравится людям, любящим тишину и комфорт, так как он может их порадовать самыми новыми технологиями.
Авторы проекта предусмотрели подключение интернета, а также порадуют посетителей возможностями для спортивных занятий и шопинга.
Сам мексиканец давно путешествует по миру, так что видел много таких аналогов и удивляется, почему их нет на курорте. Он не сомневается, что его бизнес окупиться через год и верит в успех.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:40