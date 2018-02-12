Александра Шева прилетела на "Остров любви"
Участница "Дома-2" Александра Шева, не так давно разлучившаяся со своим парнем Араем Чобаняном, отправленным за ворота по не совсем понятным до сих пор причинам, удачно добралась до Сейшельских островов, где продолжит своё участие в проекте ТНТ.
Александра сообщила об этом в Instagram, рассказав и о встрече с Андреем Черкасовым. Как известно, ведущий также полетел на архипелаг, опередив участницу реалити-шоу. Шева встретила Черкасова сразу, когда оказалась на "Острове любви", и не забыла сделать совместный снимок с ним, опубликовав его на своей странице в соц-сети.
Прежде, напомним, планы Шевы относительно телестройки были несколько иными. В частности, девушка хотела покинуть её вместе с Чобаняном, пообещавшим снять квартиру в Москве. При этом изначально брюнетка хотела оставить периметр сразу, узнав, что Арая изгнали, но парень велел возлюбленной подождать, да и сама она вспомнила, что ей некуда идти.
Отправка Александры на острова оказалась весьма неожиданной для зрителей и Арая. Фолловеры даже предположили, что руководство намеренно пошло на такой шаг, чтобы загорелый красавец не забрал свою вторую половинку, которая, по всему видимому, пока ещё необходима "Дому-2".
Александра сообщила об этом в Instagram, рассказав и о встрече с Андреем Черкасовым. Как известно, ведущий также полетел на архипелаг, опередив участницу реалити-шоу. Шева встретила Черкасова сразу, когда оказалась на "Острове любви", и не забыла сделать совместный снимок с ним, опубликовав его на своей странице в соц-сети.
Прежде, напомним, планы Шевы относительно телестройки были несколько иными. В частности, девушка хотела покинуть её вместе с Чобаняном, пообещавшим снять квартиру в Москве. При этом изначально брюнетка хотела оставить периметр сразу, узнав, что Арая изгнали, но парень велел возлюбленной подождать, да и сама она вспомнила, что ей некуда идти.
Отправка Александры на острова оказалась весьма неожиданной для зрителей и Арая. Фолловеры даже предположили, что руководство намеренно пошло на такой шаг, чтобы загорелый красавец не забрал свою вторую половинку, которая, по всему видимому, пока ещё необходима "Дому-2".