Александра Шева прилетела на "Остров любви"

Александра сообщила об этом в Instagram, рассказав и о встрече с Андреем Черкасовым. Как известно, ведущий также полетел на архипелаг, опередив участницу реалити-шоу. Шева встретила Черкасова сразу, когда оказалась на "Острове любви", и не забыла сделать совместный снимок с ним, опубликовав его на своей странице в соц-сети.Прежде, напомним, планы Шевы относительно телестройки были несколько иными. В частности, девушка хотела покинуть её вместе с Чобаняном, пообещавшим снять квартиру в Москве. При этом изначально брюнетка хотела оставить периметр сразу, узнав, что Арая изгнали, но парень велел возлюбленной подождать, да и сама она вспомнила, что ей некуда идти.Отправка Александры на острова оказалась весьма неожиданной для зрителей и Арая. Фолловеры даже предположили, что руководство намеренно пошло на такой шаг, чтобы загорелый красавец не забрал свою вторую половинку, которая, по всему видимому, пока ещё необходима "Дому-2".