Братья наши серые: Крысы своим устройством мозга напоминают людей и являются последователями богини Карни Мата

Они могут употреблять любую еду и быстро размножаются, а также следуют иерархии, где есть свои начальники и дураки. Попытки соревноваться с человеком в хитрости длятся веками, но это не дало желаемого результата, потому что ум соперников почти идентичен. В прошлом году на страницах американского научного журнала появилась интересная статья, посвященная исследованиям нейрохирурга Исаака Чена. Он вместе с коллегами вырастил в лабораторных условиях из стволовых клеток аналоги человеческого мозга, после чего сделал пересадку органоидов 11 хвостатым добровольцам. Они прекрасно прижились в организме особей и реагировали на свет, после чего медики стали говорить о прорыве в области лечения тяжелых недугов органа, которые до сих пор не удавалось победить.Противники сразу стали говорить об этичности опытов над крысами, способными превратиться после таких операций в мутантов. Такие материалы могут дать толчок к рождению нейронов, развивающих мышление вместе с речью и познавательными процессами. Грызуны с чужеродными внедрениями жили пару месяцев, но сам автор эксперимента уклончиво отвечал коллегам, что они способны только стать глупыми, но не превратиться в непонятную химеру. Вот только данная тема не относится к эмбрионам, но результаты дальнейших исследований пока неизвестны. Если они продолжаться, ученые могут сделать много неожиданных открытий, касающихся серых собратьев. Недаром на них проводят различные опыты, касающиеся человеческого здоровья, потому что особи имеет практически все наши недуги, а еще 90% их генов полностью совпадают с людскими аналогами.Светила научного мира испытали шок, так как прямым родственником человека всегда считались приматы, но сходство геномов оказалось намного меньше, чем в данном случае. После такого шока некоторые эксперты даже выразили мнение, что человек произошел от крысы, что уже не вызывало улыбки специалистов после открытия британцев. Они доказали наличие абстрактного мышления у особей, избегающих примитивных рефлексов. С помощью анализа действий грызуны могут отлично запоминать все моменты их деятельности, что позволяет им найти спрятанную еду. Потом опыт передается сородичам и молодому поколению, а еще такие процессы подсказали крысам, что жить возле людей намного выгоднее, чем в условиях дикой природы. Здесь всегда можно найти доступные лакомства, хотя приходится сталкиваться с гонениями и травлей ядами. Однако хитрое создание прекрасно разбирается в опасных веществах и если выживает после первого случая, больше никогда не повторит прошлых ошибок.Пока европейцы продолжают размышлять над удивительными способностями неприятных соседей, индусы даже не сомневаются, что они тоже являются людьми, имеющими другой облик. Их вера основана на истории, случившейся в одной деревне. Одна женщина 21месяц носила плод в своем чреве, после чего родила девочку, оказавшуюся земным воплощением Дурги. Карни Мата с раннего детства говорила людям о любви и братстве, а после замужества отказалась жить вместе с супругом, заменив себя своей сестрой. Богиня путешествовала по всему миру и делала много чудес, а также прожила 151 год. Ее маленький приемный сын утонул в озере, после чего женщина попросила бога смерти вернуть его назад. Получив отказ, небесная особа разозлилась и ответила, что она никогда не отдаст душу ребенка в загробный мир, и он переродится в крысу. Аналогичная судьба ждала всех последователей, чтобы потом они снова могли вернуться в тело человека.Жители Дешока построили великолепный храм в честь такого события, где живут 20000 представителей божества. Туристы в шоке от столь необычного зрелища, но местные верующие с благоговением ступают по их экскрементам и радуются, если одна особь коснулась их конечностей. Особой удачей для них становится появление белого грызуна, воплощающего небесных покровителей. Везде можно заметить тазы с молоком, которое обожают эти красавцы, хотя при трапезе соблюдают определенный порядок, когда занимают места. Также их постоянно балуют различными сладостями, которые нужно съесть, если крыса попробовала подношение. Этим она оказала великую милость человеку, а также здесь не было случаев инфекции, занесенной в его организм после вкушения блюда. Мужчины, считающиеся потомками рода богини, сутками находятся в святилище месяц. Они спят вместе со зверьками на полу, кормят и развлекают их разными способами, а также совершают ритуалы. Для этого многим людям приходится на время оставить работу без недовольства хозяев.Гостям разрешено ходить в носках или надевать бахилы, причем они сразу отмечают четкость организации экскурсии, не свойственную индусам. Обувь находится под присмотром охраны, а также есть возможность купить лакомства для хозяев этого храма, что также касается фотосессии. Серых красавцев можно снимать в любых ракурсах, потому что они есть везде, но нужно быть осторожными, чтобы не наступить на особь. За убитого грызуна нужно подарить священникам его фигурку, сделанную из драгоценного металла, но кара небес обрушивается на нечестивца, посмевшего так поступить с белыми богинями.