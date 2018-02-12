АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Звёзды "Дома-2" Лиза Триандафилиди и Алексей Чайчиц растрогали фанатов своими поцелуями

Участница "Дома-2" Лиза Триандафилиди, которая отлично проводит время со своим возлюбленным Алексеем Чайчицем на "Острове любви", разместила в социальной сети видеоролик, где показала, как проводит досуг с темноволосым атлетом.

Фанатам девушки, как и почитателям молодого человека, очень понравился материал. В частности, многие отметили трогательный момент, когда пара показывает зрителям два поцелуя, получившиеся неимоверно романтичными.

Звёзды "Дома-2" Лиза Триандафилиди и Алексей Чайчиц растрогали фанатов своими поцелуями

Рядом с видеороликом подписчики похвалили Лизу и Алексея, так как они смогли создать вокруг себя приятную атмосферу даже без намерений участвовать в свадебном конкурсе. Прежде белорус заявил, что ему и Лизе хорошо вместе и без "Свадьбы года". Кроме того, возлюбленные считают, что на периметре много лжи и обмана, поэтому им хочется просто оставаться друг с другом.

Фолловеры давно уже заметили, что Чайчиц и Триандафилиди стараются не участвовать в жизни проекта, и даже почти не выходят из своего жилища, считая такое поведение романтичным.

До этого Алексей и Лиза поссорились, да так, что девушка, находившаяся в тот момент на Поляне в Москве, едва не отказалась лететь к своему парню на Сейшельские острова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Иванова ждет второго ребенка
Анонсированы наиболее бюджетные иномарки в
Ученый NASA приговорен в Турции к 7,5 годам
Ученые: Овощи и салаты являются опасными для
Корейские концерны вложат $73 млрд в производство
Николай Сванидзе о выборах-2018: «Приди и прояви
Ученые: Люди бояться пауков из-за защитного
Американская фигуристка Эшли Вагнер
Учёные: Дружба между собаками и людьми
Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения
Салон хэтчбека KIA Ceed нового поколения
Филипп Киркоров посвятил свою новую композицию
В Италии мужчина хранил в своём сарае 40 млн
СМИ: «Почте России» разрешили увеличить тарифы на
Ани Лорак задумывается о том, чтобы подарить
Дима Билан обратился к родственникам погибших при
Эксперты положительно оценили предложение
Средняя цена нового авто в России в 2017 году
Притормаживать и разделять: Эксперт раскрыл
Виктория Бэкхем слишком исхудала, что помещается
Автомобиль протаранил ограждение на набережной в
Анна Семенович восхитила поклонников образом
В Лондоне закрылся аэропорт из-за бомбы времён
Юлия Началова попала в неприятную ситуацию и
Сергей Лазарев рассказал поклонникам о своем
Родченков объяснил изменение внешности во время
Анна Чиповская поразила фанатов образом милой
Загрязнение воздуха толкает человечество на
В сети появились фотографии интерьера
Жительница Мекки втайне от семьи выкладывала в
Просмотреть все новости