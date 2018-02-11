Ученые выяснили, что мужские гормоны могут менять гены, связанные с аутизмом, в матке
Новое исследование французских ученых проливает свет на то, почему аутизм (ASD) поражает мужчин в четыре раза больше, чем женщин. Специалисты обнаружили, что воздействие андрогенов (мужских гормонов) во время раннего развития мозга плода меняет некоторые гены, связанные с аутизмом.
Результаты, опубликованные в журнале «Биологическая психиатрия», могут указывать на предрасположенность к аутизму мужчин, но не наличия защитного эффекта у женщин.
Изучая мужские клетки, исследователи Страсбургского университета определили ключевые гены, которые регулируются тестостероном и способствуют риску возникновения аутизма. Полученные данные дают жизненно важное представление о том, как мужские гормоны связаны с повышенной восприимчивостью мужчин к ASD.
Плоды мужского пола в матке вырабатывают андрогены во время критических стадий развития мозга, когда клетки делятся и развиваются в нейроны. Исследование показало, что андрогены увеличивают распространение клеток и предотвращают их гибель, что может предрасполагать мальчиков к ASD, способствуя чрезмерному росту мозга, что происходит у людей с ASD в первые годы жизни.
Определение роли андрогенов в риске ASD может быть важным для профилактики и разработки потенциальных методов лечения.
Результаты, опубликованные в журнале «Биологическая психиатрия», могут указывать на предрасположенность к аутизму мужчин, но не наличия защитного эффекта у женщин.
Изучая мужские клетки, исследователи Страсбургского университета определили ключевые гены, которые регулируются тестостероном и способствуют риску возникновения аутизма. Полученные данные дают жизненно важное представление о том, как мужские гормоны связаны с повышенной восприимчивостью мужчин к ASD.
Плоды мужского пола в матке вырабатывают андрогены во время критических стадий развития мозга, когда клетки делятся и развиваются в нейроны. Исследование показало, что андрогены увеличивают распространение клеток и предотвращают их гибель, что может предрасполагать мальчиков к ASD, способствуя чрезмерному росту мозга, что происходит у людей с ASD в первые годы жизни.
Определение роли андрогенов в риске ASD может быть важным для профилактики и разработки потенциальных методов лечения.