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Ученые выяснили, что мужские гормоны могут менять гены, связанные с аутизмом, в матке

Новое исследование французских ученых проливает свет на то, почему аутизм (ASD) поражает мужчин в четыре раза больше, чем женщин. Специалисты обнаружили, что воздействие андрогенов (мужских гормонов) во время раннего развития мозга плода меняет некоторые гены, связанные с аутизмом.
Ученые выяснили, что мужские гормоны могут менять гены, связанные с аутизмом, в матке


Результаты, опубликованные в журнале «Биологическая психиатрия», могут указывать на предрасположенность к аутизму мужчин, но не наличия защитного эффекта у женщин.

Изучая мужские клетки, исследователи Страсбургского университета определили ключевые гены, которые регулируются тестостероном и способствуют риску возникновения аутизма. Полученные данные дают жизненно важное представление о том, как мужские гормоны связаны с повышенной восприимчивостью мужчин к ASD.

Плоды мужского пола в матке вырабатывают андрогены во время критических стадий развития мозга, когда клетки делятся и развиваются в нейроны. Исследование показало, что андрогены увеличивают распространение клеток и предотвращают их гибель, что может предрасполагать мальчиков к ASD, способствуя чрезмерному росту мозга, что происходит у людей с ASD в первые годы жизни.

Определение роли андрогенов в риске ASD может быть важным для профилактики и разработки потенциальных методов лечения.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 18:30
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