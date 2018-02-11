Ученые выяснили, что мужские гормоны могут менять гены, связанные с аутизмом, в матке

Результаты, опубликованные в журнале «Биологическая психиатрия», могут указывать на предрасположенность к аутизму мужчин, но не наличия защитного эффекта у женщин.Изучая мужские клетки, исследователи Страсбургского университета определили ключевые гены, которые регулируются тестостероном и способствуют риску возникновения аутизма. Полученные данные дают жизненно важное представление о том, как мужские гормоны связаны с повышенной восприимчивостью мужчин к ASD.Плоды мужского пола в матке вырабатывают андрогены во время критических стадий развития мозга, когда клетки делятся и развиваются в нейроны. Исследование показало, что андрогены увеличивают распространение клеток и предотвращают их гибель, что может предрасполагать мальчиков к ASD, способствуя чрезмерному росту мозга, что происходит у людей с ASD в первые годы жизни.Определение роли андрогенов в риске ASD может быть важным для профилактики и разработки потенциальных методов лечения.