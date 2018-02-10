Ученые: Ядро Земли не должно существовать
Американские ученые Университета Case Western Reserve считают, что ядро Земли вообще не должно существовать в реальности, так как моментально затвердеть жидкий металл при стандартном давлении планеты не в состоянии, пишет портал Earth and Planetary Science Letters.
Планетологи ранее считали, что жидкое ядро нашей планеты распалось на части, а металлическая среда стала кристаллизоваться ввиду понижающейся температуры. Однако оказалось, что получить нужную температуру при стандартном давлении Земли невозможно. Металл не в состоянии кристаллизоваться мгновенно. Для данного процесса нужны определенные условия.
Ученые предполагают, что своим рождением ядро Земли обязано огромному металлическому метеориту, который, обладая радиусом в 10 км, попал в жидкий слой планеты. Мощнейший удар способен выделить энергию, необходимую для формирования ядра.
Планетологи ранее считали, что жидкое ядро нашей планеты распалось на части, а металлическая среда стала кристаллизоваться ввиду понижающейся температуры. Однако оказалось, что получить нужную температуру при стандартном давлении Земли невозможно. Металл не в состоянии кристаллизоваться мгновенно. Для данного процесса нужны определенные условия.
Ученые предполагают, что своим рождением ядро Земли обязано огромному металлическому метеориту, который, обладая радиусом в 10 км, попал в жидкий слой планеты. Мощнейший удар способен выделить энергию, необходимую для формирования ядра.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:20