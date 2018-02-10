Кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения представят в марте
Представители немецкого автоконцерна Volkswagen опубликовали первые изображения Touareg новой генерации. Официальный дебют полноразмерного кроссовера ожидается на автосалоне в Пекине в марте текущего года.
По словам представителей бренда третья генерация кроссовера Volkswagen Touareg будет иметь прекрасную управляемость, передовые технологии и экспрессивный дизайн. Внешность новинки будет иметь сходство с моделью Atlas, которая россиянам известна под названием Teramont. Новый кроссовер получит аналогичную решётку радиатора, которая объединена со светодиодными фонарями головного света. В интерьере появится цифровая приборная панель и современная информационно-развлекательная система, которой можно управлять жестами.
Кроссовер Volkswagen Touareg новой генерации построят на шасси MLB Evo. О моторной гамме кроссовера новинки на данный момент ничего не известно. Предполагается, что автомобиль выйдет в «заряженной» и гибридной модификации.
По словам представителей бренда третья генерация кроссовера Volkswagen Touareg будет иметь прекрасную управляемость, передовые технологии и экспрессивный дизайн. Внешность новинки будет иметь сходство с моделью Atlas, которая россиянам известна под названием Teramont. Новый кроссовер получит аналогичную решётку радиатора, которая объединена со светодиодными фонарями головного света. В интерьере появится цифровая приборная панель и современная информационно-развлекательная система, которой можно управлять жестами.
Кроссовер Volkswagen Touareg новой генерации построят на шасси MLB Evo. О моторной гамме кроссовера новинки на данный момент ничего не известно. Предполагается, что автомобиль выйдет в «заряженной» и гибридной модификации.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:50