Кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения представят в марте

По словам представителей бренда третья генерация кроссовера Volkswagen Touareg будет иметь прекрасную управляемость, передовые технологии и экспрессивный дизайн. Внешность новинки будет иметь сходство с моделью Atlas, которая россиянам известна под названием Teramont. Новый кроссовер получит аналогичную решётку радиатора, которая объединена со светодиодными фонарями головного света. В интерьере появится цифровая приборная панель и современная информационно-развлекательная система, которой можно управлять жестами.Кроссовер Volkswagen Touareg новой генерации построят на шасси MLB Evo. О моторной гамме кроссовера новинки на данный момент ничего не известно. Предполагается, что автомобиль выйдет в «заряженной» и гибридной модификации.