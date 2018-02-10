Голландцы построят солнечную электростанцию, дрейфующую в Северном море

Пять крупных голландских компаний объединились вместе со стартапом Oceans of Energy и образовали консорциум для постройки единственной в мире солнечной электростанции, дрейфующей в открытом море. Эффективность установки должна стать выше на 15% от существующих. Пока что специалисты находятся в поисках лучшего варианта солнечных модулей для воплощения идеи, однако вполне вероятно, что подойдут и обычные солнечные панели.Представители консорциума отмечают сложность строительства электростанции из-за огромных волн, поэтому специалистам еще придется решать вопрос с ее точным расположением. Консорциум надеется, что уже в следующие три года им удастся закончить прототип проекта.