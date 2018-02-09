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Охлаждение Солнца не спасет человечество от глобального потепления - ученые

Научные эксперты полагают, что в ближайшие 30 лет Солнце станет значительно холоднее, превратив мир на Земле в более темный и холодный. Однако это не спасет природу планеты от последствий глобального потепления, предупреждают ученые.

Охлаждение Солнца не спасет человечество от глобального потепления - ученые


Подобные выводы были сделаны на основе изучения обычного 11-летнего цикла Солнца, в течение которого уровни солнечной радиации колеблются вдоль довольно предсказуемых закономерностей. В исследовании, опубликованном в «Astrophysical Journal Letters», отмечается, что за последние несколько циклов пики солнечного излучения снижаются, и в целом количество света и тепла, получаемое от звезды, начинает уменьшаться.

Ученые называют примерно 5-8% падение количества солнечного света и тепла. Разумеется, Солнце не станет темным, но с получаемым теплом будет проблема. Как отмечают ученые, падение тепла от Солнца вполне может уравновесить ужасный урон, нанесенный человеческой деятельностью природной среде путем заполнения ее парниковыми газами.

По мере того как Солнце будет становиться холоднее, приближая миниатюрный Ледниковый период, большое количество льда на полюсах нашей планеты замерзнет - или, по крайней мере, станет таять намного медленнее. Если очень повезет, падение солнечного тепла может помочь решить некоторые из более жестоких проблем планеты относительно загрязнения атмосферы Земли парниковыми газами.

Многие не видят в охлаждении Солнца большой проблемы. Даже, наоборот, холодная звезда решит проблему с последствиями глобального потепления. Однако ученые предупреждают, что Солнце не всегда будет находиться в фазе холода. Когда оно «проснется», человечество окажется в планетарной паровой бане. Поэтому, ученые считают что нужно как можно скорее призывать мировых лидеров к рациональному использованию природных ресурсов и бережно относиться к окружающей среде.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:27
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