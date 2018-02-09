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Совет Федерации обратил внимания на питание школьников

Представители Совета Федерации посоветовали Роспотребнадзору пересмотреть питание детей в российских школах и дошкольных учреждениях. Так сенат выступил с предложением внести в рацион больше продуктов с высоким содержанием витаминов, минералов и необходимых макроэлементов.

Совет Федерации обратил внимания на питание школьников


Отмечается, что с одной стороны подобный рацион питания детей станет дороже на 30%, но если не принимать меры, то организм учащихся не будет получать необходимого количества различных элементов для нормального функционирования организма. Исключение дефицита полезных продуктов в питании позволит эффективнее бороться с инфекционными и другими заболеваниями.

Также авторы идею утверждают, что новая программа питания будет учитывать физиологические особенности детей. К примеру, диеты станут подбираться в зависимости от пола и возраста ребенка. При этом выделяются такие продукты как каши, хлопья, сладости и кисломолочные продукты.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:30
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