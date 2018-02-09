Совет Федерации обратил внимания на питание школьников

Отмечается, что с одной стороны подобный рацион питания детей станет дороже на 30%, но если не принимать меры, то организм учащихся не будет получать необходимого количества различных элементов для нормального функционирования организма. Исключение дефицита полезных продуктов в питании позволит эффективнее бороться с инфекционными и другими заболеваниями.Также авторы идею утверждают, что новая программа питания будет учитывать физиологические особенности детей. К примеру, диеты станут подбираться в зависимости от пола и возраста ребенка. При этом выделяются такие продукты как каши, хлопья, сладости и кисломолочные продукты.