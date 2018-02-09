Ученые нашли эффективный способ улучшить память человека

Данный механизм, искусственного происхождения, значительно повышает когнитивные показали по запоминанию информации мозгом. Как показали результаты, память работает значительно лучше с помощью искусственного интеллекта. В ходе экспериментов с добровольцами, их показатели по запоминанию улучшились на 15%.Местом проведения опытов была выбрана Пенсильвания. Первые эксперименты провели на животных, следом, учеными был сделан переход на людей, где показатели оказались так же эффективными. В состав добровольцев последнего эксперимента вошли 25 человек, у которых был диагноз эпилепсии.Каждому пациенту в мозг были имплантированы электроды, причем их количеств составляло от одной до двух сотен. Далее, условием эксперимента были упражнения по запоминанию информации и совершения других операции пациентами, одновременно ученые отмечали показатели активности мозга. В ходе исследований, ученые успешно установили связь между моделями мозговой активности и воспоминаниями.После выяснение принципов взаимосвязи участков мозга человека, при запоминании информации, исследователями разработаны индивидуальные алгоритмы для пациентов, предсказывающие, что именно каждый может запомнить. Если пациентом встречалось слово, которое он способен запомнить, искусственным интеллектом проводилось стимулирование мозга. Причем на принятие соответствующего решения машина затрачивала несколько сот миллисекунд.