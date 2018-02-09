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Ученые нашли в генах летучих мышей скрытые секреты долголетия

Международной группой ученых, проведены исследования летучих мышей, представителей Myotis myotis или больших ночниц. Предполагается, что удастся открыть тайну долголетия, изучив устройство ДНК этих животных. Информация от издания Science Advances.

Главное открытие ученых, заключается в определении у данного вида летучих мышей особых свойств теломеров (мест окончания хромосом, регулирующих копирование ДНК), которые с возрастом совсем не укорачиваются. Как полагают генетики, в цикле деления клеток, именно из-за уменьшения длины теломеров возникают причины, вызывающие факторы биологического старения организма.
Ученые нашли в генах летучих мышей скрытые секреты долголетия


Группой исследователей Университетского колледжа Дублина, под руководством Эллой Тилинг, изучены 779 видов представителей млекопитающих, в направлении связи их долголетия с размерами их тел. Как оказалось, дольше людей живут 19 видов, по соотношению их габаритных размеров, причем большинством из них оказались представители именно летучих мышей. На этом основании, учеными были подробно исследованы гены больших ночниц.

Специалистам удалось выяснить, что только эти летучие мыши содержат повышенную экспрессию из 20 генов. В данном составе, удалось выявить отдельные гены ферментов, которые занимаются «ремонтом» ДНК и, как предполагается, могут удлинять теломеры, причем не задействуя возможности теломеразы. Учеными планируется дальнейшее изучение этих ферментов, с целью поиска похожих механизмов у людей. Главный вопрос - возможно ли таким образом продлить срок жизни человеческого организма.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:40
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