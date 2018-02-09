Депутат Василий Власов: Земля станет первым взносом по ипотеке

Законодатели на этой неделе предложили узаконить право использовать земельные участки в качестве первого взноса по ипотечному кредитованию. По мнению законодателей, это поможет малообеспеченным людям, к которым, по сведениям Росстата, принадлежит большая часть трудоспособного населения страны, быстрее получить квартиры.В настоящее время Министерство труда и социальной защиты рассматривает это предложение. Основным вопросом остается официально установленная стоимость выдаваемых участков; сейчас преобладает предложение депутата Василия Власова. Оно заключается в том, чтобы их цена была стандартизирована и стоила менее одного миллиона рублей.