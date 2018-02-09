Депутат Василий Власов: Земля станет первым взносом по ипотеке
Парламентарий Василий Власов предложил для решения "квартирного вопроса " использовать земельные участки. По мнению Власова, это поможет улучшить положение большой категории населения, которые не могут позволить себе такие значительные траты.
Законодатели на этой неделе предложили узаконить право использовать земельные участки в качестве первого взноса по ипотечному кредитованию. По мнению законодателей, это поможет малообеспеченным людям, к которым, по сведениям Росстата, принадлежит большая часть трудоспособного населения страны, быстрее получить квартиры.
В настоящее время Министерство труда и социальной защиты рассматривает это предложение. Основным вопросом остается официально установленная стоимость выдаваемых участков; сейчас преобладает предложение депутата Василия Власова. Оно заключается в том, чтобы их цена была стандартизирована и стоила менее одного миллиона рублей.
Законодатели на этой неделе предложили узаконить право использовать земельные участки в качестве первого взноса по ипотечному кредитованию. По мнению законодателей, это поможет малообеспеченным людям, к которым, по сведениям Росстата, принадлежит большая часть трудоспособного населения страны, быстрее получить квартиры.
В настоящее время Министерство труда и социальной защиты рассматривает это предложение. Основным вопросом остается официально установленная стоимость выдаваемых участков; сейчас преобладает предложение депутата Василия Власова. Оно заключается в том, чтобы их цена была стандартизирована и стоила менее одного миллиона рублей.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 13:40