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Молодая жена Никиты Преснякова Алена Краснова восхитила своей фигурой в боди пользователей интернета

Возлюбленная известного исполнителя Никиты Преснякова Алена Краснова восхитила поклонников откровенным фотоснимком.

Молодая жена Никиты Преснякова Алена Краснова восхитила своей фигурой в боди пользователей интернета


Недавно на своей страничке начинающая модель выложила фотоснимок, на котором красуется в боди нежно-розового цвета. Девушка сидит на застеленной постели, а на заднем плане распахнуто окно.

Фанаты подметили, что Алену ждет большое будущее в модельном бизнесе, но дали совет больше времени уделять семье и возлюбленному, который практически целыми днями находится на звукозаписывающей студии.

Поклонники начали просить Краснову выложить совместные снимки с супругом, которых у нее не наблюдается. А то получается, что вроде замужем, а снимков с мужем толком и нет.

Большинство пользователей думали, что этот брак будет недолгим. Краснову обсуждали за то, что она много времени уделяет подругам и модным тусовкам, вместо того, чтобы ждать дома мужа с приготовленной едой.

В недавнем интервью молодая пара рассказала, что к рождению детей еще не готова. Влюбленные хотят путешествовать и посмотреть мир перед появлением малыша.

В настоящее время Алена Краснова и Никита Пресняков считаются одной из гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса.
dzen / Общество / ШоуБиз / Другое
Добавил: Кристина Сегодня, 09:00
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