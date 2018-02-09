Молодая жена Никиты Преснякова Алена Краснова восхитила своей фигурой в боди пользователей интернета

Недавно на своей страничке начинающая модель выложила фотоснимок, на котором красуется в боди нежно-розового цвета. Девушка сидит на застеленной постели, а на заднем плане распахнуто окно.Фанаты подметили, что Алену ждет большое будущее в модельном бизнесе, но дали совет больше времени уделять семье и возлюбленному, который практически целыми днями находится на звукозаписывающей студии.Поклонники начали просить Краснову выложить совместные снимки с супругом, которых у нее не наблюдается. А то получается, что вроде замужем, а снимков с мужем толком и нет.Большинство пользователей думали, что этот брак будет недолгим. Краснову обсуждали за то, что она много времени уделяет подругам и модным тусовкам, вместо того, чтобы ждать дома мужа с приготовленной едой.В недавнем интервью молодая пара рассказала, что к рождению детей еще не готова. Влюбленные хотят путешествовать и посмотреть мир перед появлением малыша.В настоящее время Алена Краснова и Никита Пресняков считаются одной из гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса.