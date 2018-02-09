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У Елены Ксенофонтовой получилось отвоевать свою дочь у бывшего супруга Александра Рыжих

Елена Ксенофонтова одержала маленькую победу в борьбе за свою дочь у бывшего супруга Александра Рыжих.

У Елены Ксенофонтовой получилось отвоевать свою дочь у бывшего супруга Александра Рыжих


Весь прошедший год у киноактрисы была борьба с бывшим гражданским супругом. Бывшая семейная пара судилась по нескольким вопросам. Во-первых, с кем из супругов будет проживать их совместный ребенок. А во-вторых, Елена добивалась снятия обвинений в том, что она нанесла ранения Александру. Ко всему прочему, экс-супруг обвинил ее в покушении на его жизнь.

На днях директор Ксенофонтовой рассказала прекрасную новость – Елене удалось одержать победу в деле о дочке, поэтому она будет проживать с мамой.

Несмотря на это судебные тяжбы и дальше продолжаются. Так, Рыжих хочет лишить Елену жилплощади. Он требует, чтобы она выплатила большую сумму денег, за когда-то подаренную им же квартиру.

Следующее заседание суда назначено на второе марта. Основанием, чтобы отозвать дарственную Александр считает решение, согласно которому Елена виновна в нанесении ему увечий. Приговор нелепый и оскорбительный. Но именно из-за него актриса может лишиться квартиры.

Пользователи соцсетей хотят подписать петицию в защиту Елены. В настоящий момент друзья актрисы собрали больше 15 тысяч голосов. Поклонники знаменитости обвиняют ее бывшего мужа в нарушении закона.
dzen / Общество / ШоуБиз / Другое
Добавил: Кристина Сегодня, 08:30
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