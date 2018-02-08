АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Google Play устраняет неисправность функции «проверить наличие обновлений»

С появлением следующего обновления для Google Play Services – 12.2.09, которое все еще находится в бета-версии, пользователи смогут на самом деле нажать кнопку обновления и получить ответную реакцию, согласно отчетам Reddit и Droid-Life.
Google Play устраняет неисправность функции «проверить наличие обновлений»


До сих пор кнопка «проверить наличие обновлений» на телефонах Pixel и Nexus действительно не работала. При техническом доступе к новой версии Android пользователям не будет предоставлена возможность обновления до тех пор, пока программное обеспечение не будет загружено на телефон. Несмотря на то, что функция должна была начать работать на прошивке Oreo, «несовместимость API» между кодом System Update и кодом ручного пользовательского обновления не позволяла этого.

Несколько пользователей сообщают, что обновления для Android начали проявлять себя должным образом после того, как были установлены до бета-версии Play Services 12.2.09. Данная новость особенно ценна для тех, кто интересуется уязвимостями своего смартфона и хочет, чтобы последний оставался как можно более актуальным.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:52
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Больше половины россиян не против поделиться с
Анджелина Джоли учит своих дочерей жить для людей
Созданные учеными самые тонкие 3D-очки в мире
Национальный научный фонд США требует от
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил обсуждают тему
Ученые: Новая вакцина против холеры поможет
Сергея Глушко опубликовал в Instagram странное
Kepler NASA обнаружил самую массивную суперземлю
Обнаруженные Curiosity кристаллы гипса
Эксперты: Ностальгия облегчает чувство
Google Play устраняет неисправность функции
Японские фермеры вырастили бананы с вкусом
Ученые: Мозги людей с психическими расстройствами
Искусственный интеллект научили распознаванию
Apple Watch помогут диагностировать диабет с
NASA тестирует подводную лодку для поиска жизни в
Бывшая супруга Александра Серова развелась с ним,
Астронавты МКС провели первый турнир по
Ракете Falcon Heavy может стать космическим
Алена Свиридова отправилась на отдых в компании
Атомные космические часы от NASA помогут быстрее
Китайский спутник приблизился к европейскому
Ученые обнаружили фермент, отвечающий за сжигание
Анфиса Чехова побаловала поклонников откровенным
Молодая мама Юлия Савичева поведала поклонникам о
Apple запатентовала рисующий по воздуху стилус
ИИ будет искать затонувшие корабли
Мексиканка Янет Гарсия – самая сексуальная
Тимирязевцы договоренности с крупными компаниями
В России прошли испытания новых плазменных
Похудевшая Мария Кожевникова появилась на
Ученые определили опасность от любимчиков при
Фотография Ольги Бузовой в паспорте озадачила
Эксперты назвали лучшие смартфоны с ценником до
Intel выпустила микрокоды для чипов Skylake от
Белок и цинк дают силы иммунитету для борьбы с
Просмотреть все новости