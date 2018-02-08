Google Play устраняет неисправность функции «проверить наличие обновлений»

До сих пор кнопка «проверить наличие обновлений» на телефонах Pixel и Nexus действительно не работала. При техническом доступе к новой версии Android пользователям не будет предоставлена возможность обновления до тех пор, пока программное обеспечение не будет загружено на телефон. Несмотря на то, что функция должна была начать работать на прошивке Oreo, «несовместимость API» между кодом System Update и кодом ручного пользовательского обновления не позволяла этого.Несколько пользователей сообщают, что обновления для Android начали проявлять себя должным образом после того, как были установлены до бета-версии Play Services 12.2.09. Данная новость особенно ценна для тех, кто интересуется уязвимостями своего смартфона и хочет, чтобы последний оставался как можно более актуальным.