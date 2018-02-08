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Обнаруженные Curiosity кристаллы гипса свидетельствуют о влажной среде древнего Марса

Звездообразные темные углубления в тонкослойной яркой скале марсианского хребта привлекают пристальное внимание марсохода NASA Curiosity. Прежде всего ученых интересует процесс возникновения этих загадочных гипсовых пород.

Обнаруженные Curiosity кристаллы гипса свидетельствуют о влажной среде древнего Марса


Этот набор форм хорошо знаком геологам, изучавшим кристаллы гипса, образовавшиеся в сухих озерах на Земле, но научная команда Curiosity рассматривает множество возможностей для возникновения этих особенностей хребта Веры Рубин» на Марсе.

Хребет Веры Рубин выделяется как устойчивая к эрозии полоса на северном склоне нижней горы Шарп внутри кратера Гейл. Ровер начал подниматься на хребет около пяти месяцев назад и теперь достиг южного края. Команда загнала ровер Curiosity на участок под названием «Юра» в середине января, чтобы исследовать область, где даже на изображениях с орбиты заметно бледный и серый цвет по сравнению с красной основой, образующей большую часть Вера Рубин.

Обнаруженные Curiosity кристаллы гипса свидетельствуют о влажной среде древнего Марса


«Эти крошечные «V»-образные формы действительно привлекли наше внимание, но они вовсе не были причиной того, что мы отправились на этот камень. Нам посчастливилось увидеть крошечные кристаллы», - сказал член научной команды Curiosity Абигейл Фрейман из JPL.


Особенности кристаллов - размер семени кунжута. Как правило, два или более их сливаются в V-образные «ласточкины хвосты» или звездообразные конфигурации. «Эти формы характерны для кристаллов гипса. Они могут образовываться, когда соли концентрируются в воде, например, в испаряющемся озере. Если мы начнем видеть, как озера созревают со временем, это поможет нам понять, как изменилась окружающая среда в Кратере Гейл, и это согласуется с общей картиной, согласно которой вода на Марсе стала более скудной с течением времени», - сказал Санджив Гупта, член научной группы Curiosity. Если кристаллы, образовавшиеся внутри закаленной породы намного позже, а не в испаряющемся озере, они свидетельствуют о химии влажной подземной среды.

В любом из этих сценариев эти кристаллы - новый тип доказательств, который строит историю о постоянной воде и долгоживущей обитаемой окружающей среде на Марсе, считают ученые. Изменение в химии жидкости Марса, которое произошло со временем, могло бы быть значительным для развития жизни на Красной планете.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:21
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