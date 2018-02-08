Обнаруженные Curiosity кристаллы гипса свидетельствуют о влажной среде древнего Марса
Звездообразные темные углубления в тонкослойной яркой скале марсианского хребта привлекают пристальное внимание марсохода NASA Curiosity. Прежде всего ученых интересует процесс возникновения этих загадочных гипсовых пород.
Этот набор форм хорошо знаком геологам, изучавшим кристаллы гипса, образовавшиеся в сухих озерах на Земле, но научная команда Curiosity рассматривает множество возможностей для возникновения этих особенностей хребта Веры Рубин» на Марсе.
Хребет Веры Рубин выделяется как устойчивая к эрозии полоса на северном склоне нижней горы Шарп внутри кратера Гейл. Ровер начал подниматься на хребет около пяти месяцев назад и теперь достиг южного края. Команда загнала ровер Curiosity на участок под названием «Юра» в середине января, чтобы исследовать область, где даже на изображениях с орбиты заметно бледный и серый цвет по сравнению с красной основой, образующей большую часть Вера Рубин.
Особенности кристаллов - размер семени кунжута. Как правило, два или более их сливаются в V-образные «ласточкины хвосты» или звездообразные конфигурации. «Эти формы характерны для кристаллов гипса. Они могут образовываться, когда соли концентрируются в воде, например, в испаряющемся озере. Если мы начнем видеть, как озера созревают со временем, это поможет нам понять, как изменилась окружающая среда в Кратере Гейл, и это согласуется с общей картиной, согласно которой вода на Марсе стала более скудной с течением времени», - сказал Санджив Гупта, член научной группы Curiosity. Если кристаллы, образовавшиеся внутри закаленной породы намного позже, а не в испаряющемся озере, они свидетельствуют о химии влажной подземной среды.
В любом из этих сценариев эти кристаллы - новый тип доказательств, который строит историю о постоянной воде и долгоживущей обитаемой окружающей среде на Марсе, считают ученые. Изменение в химии жидкости Марса, которое произошло со временем, могло бы быть значительным для развития жизни на Красной планете.
Этот набор форм хорошо знаком геологам, изучавшим кристаллы гипса, образовавшиеся в сухих озерах на Земле, но научная команда Curiosity рассматривает множество возможностей для возникновения этих особенностей хребта Веры Рубин» на Марсе.
Хребет Веры Рубин выделяется как устойчивая к эрозии полоса на северном склоне нижней горы Шарп внутри кратера Гейл. Ровер начал подниматься на хребет около пяти месяцев назад и теперь достиг южного края. Команда загнала ровер Curiosity на участок под названием «Юра» в середине января, чтобы исследовать область, где даже на изображениях с орбиты заметно бледный и серый цвет по сравнению с красной основой, образующей большую часть Вера Рубин.
«Эти крошечные «V»-образные формы действительно привлекли наше внимание, но они вовсе не были причиной того, что мы отправились на этот камень. Нам посчастливилось увидеть крошечные кристаллы», - сказал член научной команды Curiosity Абигейл Фрейман из JPL.
Особенности кристаллов - размер семени кунжута. Как правило, два или более их сливаются в V-образные «ласточкины хвосты» или звездообразные конфигурации. «Эти формы характерны для кристаллов гипса. Они могут образовываться, когда соли концентрируются в воде, например, в испаряющемся озере. Если мы начнем видеть, как озера созревают со временем, это поможет нам понять, как изменилась окружающая среда в Кратере Гейл, и это согласуется с общей картиной, согласно которой вода на Марсе стала более скудной с течением времени», - сказал Санджив Гупта, член научной группы Curiosity. Если кристаллы, образовавшиеся внутри закаленной породы намного позже, а не в испаряющемся озере, они свидетельствуют о химии влажной подземной среды.
В любом из этих сценариев эти кристаллы - новый тип доказательств, который строит историю о постоянной воде и долгоживущей обитаемой окружающей среде на Марсе, считают ученые. Изменение в химии жидкости Марса, которое произошло со временем, могло бы быть значительным для развития жизни на Красной планете.