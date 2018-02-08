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Белок и цинк дают силы иммунитету для борьбы с вирусами

Ученые провели исследование, и оказалось, что есть макрокомпоненты в рационе питания, которые способны повышать стойкость иммунной системы против различных вирусов. Эксперты считают, что в борьбе с заболеваниями человеку может помочь слегка увеличенное потребление белка и цинка.

Белок и цинк дают силы иммунитету для борьбы с вирусами


Как утверждает Меган Майер, которая является руководителем отдела научной коммуникации в Международном совете по информации о пищевых продуктах, человек не имеет возможности самостоятельно влиять на количество тех или иных иммунных клеток. Тем не менее, существуют рекомендации, которые люди могут соблюдать, чтобы повысить уровень защиты своего организма от различных вирусных заболеваний.

В целом выделяется, что следует соблюдать режим здорового сна, а это не менее 7-8 часов в сутки. Также необходимо употреблять в пищу продукты с богатым содержанием цинка и белков. Не помешает здесь добавить и витамин D.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:50
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