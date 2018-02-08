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Кроссовер DFM АХ7 в России предлагают в феврале с максимальной выгодой

В российском подразделении Dongfeng Motor сообщили о скидках в феврале на кроссовер DFM AX7. До конца текущего месяца россияне смогут приобрести данную модель автомобиля с максимальной выгодой.

Кроссовер DFM АХ7 в России предлагают в феврале с максимальной выгодой


В частности, при покупке кроссовера DFM АХ7 в модификации Prestige, оснащённой автоматической трансмиссией, можно сэкономить 50 000 рублей. Стоимость автомобиля варьируется от 990 000 до 1 279 000 рублей.

Также российским автолюбителям предлагается воспользоваться кредитной программой DFM Finance со ставкой 6,9 процента годовых, при этом первоначальный взнос должен составлять от 20 процентов от стоимости. Также в феврале покупателям кроссовера в подарок будет предложен комплект зимних покрышек. Акция продлится с 5 по 28 февраля в официальных дилерских центрах.

Согласно данным «АВТОСТАТА», по итогам января 2018 года компания Dongfeng Motor на российском рынке реализовала 128 автомобилей. По сравнению с этим же периодом прошлого года данный показатель вырос на 137 процентов.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:30
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