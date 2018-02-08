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Генетики отследили историю появления цитрусовых растений

Международная группа генетиков провела исследования, установив, в каком регионе планеты первоначально появились цитрусовые растения, а также процесс скрещивания диких видов деревьев с одомашненными разновидностями.

Генетики отследили историю появления цитрусовых растений


Цитрусовые растения в процессе одомашнивания переопылялись друг с другом, создавая новые виды фруктов, в том числе известный грейпфрут, апельсин и лайм. Первоначально ученые предполагали, что цитрусовые деревья произрастали только в Азии, распространившись оттуда по многочисленным регионам с аналогичными климатическими параметрами, информирует портал журнала Nature.

Однако в процессе генетического исследования удалось установить родину цитрусовых - Индия, Китай и Мьянма. Окаменелости цитрусовых растений находили во время археологических раскопок в Китае, датируя артефакты возрастом в 8 млн лет. Примерно 4 млн лет назад цитрусовые перебрались в Австралию, и только в XIX веке - в ЕС.
dzen / Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:10
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