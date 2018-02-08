Психологи назвали самые популярные фразы депрессивных людей

Учеными проведены эксперименты, с применением технологий big data. На этом основании, были изучены свыше одной тысячи публикаций на различных интернет - ресурсах, причем инициаторами их были депрессивные пользователи. Исследовали социальные сети, форумы и веб-дневники. Экспертами бралось во внимание, с какой частотой употребляются отдельные слова, так же размер предложений и лексическое разнообразие, брались в учет и другие специфические языковые параметры.По итогам работы специалистами установлено, что находясь в депрессивном состоянии, человек обычно употребляет такие слова, как «одинокий», «жалкий», «грустный», «меня» и «я». Есть определенная уверенность, что ощущение подобной замкнутости и акцентирование внимания на собственных страданиях, уже и есть первые признаки апатии. Как отметили исследователи, депрессивным личностям свойственны категоричные выражения, такие как «ничего», «всегда», «совершенно». Такими односторонними взглядами на ситуацию, иногда также сопровождается душевная проблема.На разработанный метод, создатели возлагают определенные надежды. Метод поможет выявить и классифицировать больного, в соответствии с объединяющими признаками. По общему мнению, существует возможность спасения многих людей, даже не подозревающих о своем заболевании.