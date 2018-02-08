В Intel рассказали про особенности самого мощного процессора

В свою очередь серия D-2100 пользователям приносит инновационную архитектурную платформу, получившую современное ПО от Intel. За счёт процессора обрабатываются данные на 8 процентов быстрее, в сравнении с прошлым поколением. Графические способности новой современной системы остаются прежними. Разработчиками акцентировано внимание, что серию D-2100 выпустили для того, чтобы оперативно обрабатывать данные.Процессор создали по системе SoC, позволяющей снизить энергопотребление, повысить разгонную способность программного обеспечения. В свою очередь интеграцию основных данных касательно сети модифицировали. Это на сегодняшний день для разработчиков является главной задачей. Об этом рассказал глава Рене Джеймс.