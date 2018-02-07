Кудрин назвал неизбежным повышение пенсионного возраста

Экс-глава минфина Алексей Кудрин считает, что увеличение пенсионного возраста для россиян является обязательной мерой. Сейчас Кудрин возглавляет российский Центр стратегических разработок.С его слов, данные Международной организации труда говорят однозначно – для того, чтобы платить пенсии в необходимых размерах, должны быть выше и взносы в пенсионный фонд. Достаточным размер пенсионных выплат можно считать при их охвате минимум 40 процентов прежней зарплаты.В Российской Федерации пока не достаточно развиты добровольные и накопительные счета будущих пенсионеров, тогда как они могли бы существенно увеличить размеры пенсии. Европейские пенсионеры уже получают благодаря таким программам до 70 процентов заработка.На внедрение подобной европейским программам системы пенсионного страхования потребуется до двадцати лет. И без повышения возраста выхода на пенсию любые попытки не принесут желаемого результата.Как и ранее, для России тремя китами внутренней политики остаются вопросы сферы образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры. Повышение пенсионного возраста обеспечит 1 процент прироста ВВП за пять лет.