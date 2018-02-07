В Хабаровске мужчина после избиения супруги выкинул пса из окна квартиры
СМИ сообщили об инциденте в Хабаровске. Мужчина после избиения супруги выкинул пса из окна квартиры.
Случайная свидетельница события услышала сильные крики женщины, доносившиеся с верхнего этажа дома, после чего заметила, как вниз упал домашний питомец. Она сразу отнесла его сотрудникам органов, сообщив о происшествии, после чего пострадавший шпиц был отвезен в клинику.
Ветеринары не смогли спасти жизнь животного из-за сильных повреждений внутренних органов. Полиция выяснила, что разгневанный злоумышленник осознанно избавился от собаки и сильно избил супругу, сразу написавшую заявление.
Случайная свидетельница события услышала сильные крики женщины, доносившиеся с верхнего этажа дома, после чего заметила, как вниз упал домашний питомец. Она сразу отнесла его сотрудникам органов, сообщив о происшествии, после чего пострадавший шпиц был отвезен в клинику.
Ветеринары не смогли спасти жизнь животного из-за сильных повреждений внутренних органов. Полиция выяснила, что разгневанный злоумышленник осознанно избавился от собаки и сильно избил супругу, сразу написавшую заявление.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:37