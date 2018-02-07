АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

В Хабаровске мужчина после избиения супруги выкинул пса из окна квартиры
СМИ сообщили об инциденте в Хабаровске. Мужчина после избиения супруги выкинул пса из окна квартиры.

Случайная свидетельница события услышала сильные крики женщины, доносившиеся с верхнего этажа дома, после чего заметила, как вниз упал домашний питомец. Она сразу отнесла его сотрудникам органов, сообщив о происшествии, после чего пострадавший шпиц был отвезен в клинику.

В Хабаровске мужчина после избиения супруги выкинул пса из окна квартиры


Ветеринары не смогли спасти жизнь животного из-за сильных повреждений внутренних органов. Полиция выяснила, что разгневанный злоумышленник осознанно избавился от собаки и сильно избил супругу, сразу написавшую заявление.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:37
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Аспирин повышает потенцию у мужчин
Елена Темникова на новом фотоснимке предстала в
В Шанхае в 2017 году число электромобилей
Российский внедорожник Partisan One предложили
В интернете продают редкие свадебные фотоснимки и
Два треугольных НЛО были замечены над
Просмотреть все новости