В Хабаровске мужчина после избиения супруги выкинул пса из окна квартиры

Случайная свидетельница события услышала сильные крики женщины, доносившиеся с верхнего этажа дома, после чего заметила, как вниз упал домашний питомец. Она сразу отнесла его сотрудникам органов, сообщив о происшествии, после чего пострадавший шпиц был отвезен в клинику.Ветеринары не смогли спасти жизнь животного из-за сильных повреждений внутренних органов. Полиция выяснила, что разгневанный злоумышленник осознанно избавился от собаки и сильно избил супругу, сразу написавшую заявление.