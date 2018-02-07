АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Рыбак из Огайо зафиксировал на камеру торпедообразный НЛО
Рыбак из Огайо стал свидетелем торпедообразного НЛО во время рыбалки. Молодой человек сделал несколько снимков осеннего пейзажа, на которых тут же обнаружил загадочный объект продолговатой формы, пролетающий над озером.

Рыбак из Огайо зафиксировал на камеру торпедообразный НЛО


Осенью 2011 года житель американского городка Гарреттсвилл стал очевидцем необычного явления. Во время ловли рыбы на одном из местных водоемов мужчина случайно зафиксировал на камеру загадочный объект торпедообразной формы, который пролетал на озером. Примечательно, что об этом стало известно спустя несколько лет, когда сын владельца необычного снимка отправил фотофакт уфологам на анализ. Парень также добавил, что отец во время съемки не заметил ничего необычного. Предположительно, что объект двигался очень быстро и «увидеть» его можно было лишь с помощью фотокамеры.

Известный уфолог Скотт Уорринг прокомментировал снимок, на котором изображен продолговатый объект и пришел к выводу, что определить, что это за объект сложно, не достаточно материала. Ведь на фото может быть и камень, который был сброшен во воду во время рыбалки.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни
Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг
В Америке ученые используют Twitter для
SmartTerra будет создавать для комнатных растений
В Новосибирске должник во время прихода приставов
Просмотреть все новости