Рыбак из Огайо зафиксировал на камеру торпедообразный НЛО

Осенью 2011 года житель американского городка Гарреттсвилл стал очевидцем необычного явления. Во время ловли рыбы на одном из местных водоемов мужчина случайно зафиксировал на камеру загадочный объект торпедообразной формы, который пролетал на озером. Примечательно, что об этом стало известно спустя несколько лет, когда сын владельца необычного снимка отправил фотофакт уфологам на анализ. Парень также добавил, что отец во время съемки не заметил ничего необычного. Предположительно, что объект двигался очень быстро и «увидеть» его можно было лишь с помощью фотокамеры.Известный уфолог Скотт Уорринг прокомментировал снимок, на котором изображен продолговатый объект и пришел к выводу, что определить, что это за объект сложно, не достаточно материала. Ведь на фото может быть и камень, который был сброшен во воду во время рыбалки.