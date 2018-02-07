Крах тропических лесов 307 миллионов лет назад повлиял на эволюцию ранних позвоночных - ученые

Каменноугольный и пермский периоды (358 - 272 млн. лет назад) были критическими интервалами в эволюции жизни на суше. Во время каменноугольного периода Северная Америка и Европа были единой землей на экваторе, покрытой густыми тропическими лесами. Эти тропические леса процветали из-за теплого влажного климата, обеспечивая идеальную среду обитания ранних четвероногих (позвоночных с четырьмя конечностями), разбавляя разнообразие видов.Но к концу этого периода произошли серьезные изменения глобальной окружающей среды - число видов тетраподов стало увеличиваться, тропические леса начали исчезать. Климат стал намного более сухим, вызывая массовое вымирание многих видов в доминирующих группах растений, таких как хвощи и клубные мхи. Несмотря на то, что это было катастрофическое событие для растений, было неясно, как это повлияло на раннее сообщество четвероногих.Результаты исследования ученых Бирмингемского университета показывают, что разнообразие тетраподов уменьшилось после разрушения тропических лесов и возникновения более сухих условий, в основном из-за сокращения подходящих мест обитания для земноводных, которым необходимы влажные среды для выживания.Однако они также обнаружили, что после разрушения тропических лесов, выжившие виды четвероногих стали рассеиваться более свободно по всему земному шару, колонизируя новые среды обитания все дальше от экватора. Многие из этих выживших были ранними амниотами, такими как ранние рептилии, чей общий размер по сравнению с ранними амфибиями позволял им путешествовать на большие расстояния, а их способность откладывать яйца означала, что они не были ограничены водными местообитаниями.Ученые заключают, что самый ожесточенный крах имел решающее значение для прокладывания пути для амниотов, группы, которые в конечном итоге привели к появлению современных млекопитающих, рептилий и птиц, чтобы стать доминирующей группой наземных позвоночных во время пермского периода и после него.