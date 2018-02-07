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Лиза Триандафилиди смогла простить Алексея Чайчица
Участница "Дома-2" Лиза Триандафилиди обиделась на своего возлюбленного Алексея Чайчица, когда парень нелестно высказался о её фигуре, и какое-то время не хотела прощать мужчину, но теперь девушка уверяет, что больше не держит на него зла.

Триандафилиди несколько дней назад прилетела на "Остров любви" с Поляны, чтобы встретиться с Чайчицем. Изначально лететь экс-пассия Романа Гриценко не хотела, так как сильно расстроилась из-за сказанного своей второй половинкой, однако коллеги и организаторы всё-таки уговорили её отправиться к нему. Прежде, напомним, Алексей позволил себе словесную оплошность, заявив, что Лиза не выглядит так сексуально, как его бывшая невеста.

Лиза Триандафилиди смогла простить Алексея Чайчица

Когда Лиза появилась на Сейшельских островах, оказаться в комнате Алексея девушке помогли коллеги по телестройке, силой затолкнувшие туда огорчённую красотку. Чайчиц приготовил много цветов, сделал красивые рамки для их совместных фотографий и сумел вымолить прощение у любимой, хоть и непросто это было. К слову, Триандафилиди не собирается прощать молодого человека постоянно и наказала ему больше не делать ничего подобного.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:50
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