Дар Перуна: Синь-камень на берегу Плещеева озера до сих пор исполняет желания людей

Громадная глыба имеет 12 тонн веса, и в древности была святыней славян. Они верили, что огненные стрелы бога иногда могли уходить в землю, после чего там начинала закипать лава. Масса вырывалась на поверхность, создавая камни, наделенные небесной силой, а дальше их помещали в особые места, чтобы использовать энергию для молитв к небожителям. Это чудо тоже возникло на вершине Александровой горы, где находился алтарь Ярилы, но капище было разрушено христианами, и идол был сброшен с большой высоты в воду. Ученый Валерий Чудинов во время поездки к озеру исследовал валун, после чего нашел на нем древние руны, которые так и не удалось расшифровать до конца. Однако там четко упоминается имя Перуна, ставшего автором своего шедевра.Также название святыни возникло не просто так, потому что после дождя и утренней росы поверхность начинает изменять цвет, а ночами излучает сильное свечение. Предки не удивлялись таким играм природы, так как синие оттенки всегда были связаны с миром Нави, так что камень был воротами, через которые мертвые души могли пройти в наш мир, а потом с солнечными лучами найти дорогу домой. Геологи смогли разгадать тайну необычного явления, выяснив, что здесь есть кварцевый биотитовый сланец. Он может после преломления света создавать причудливые иллюзии благодаря сильно способности к отражению у древнего минерала. Вот только другие секреты камня никто до сих пор не может разгадать. Он способен перемещаться по поверхности, что было замечено участниками научной экспедиции. За время их работы валун оказался на 40- сантиметровом расстоянии возле берега, желая попасть в свое святилище.Раньше многие священники сталкивались с аналогичными процессами, но пытались вернуть глыбу на место. В 16 веке ее собирались использовать в фундаменте храма, однако камень во время перевозки провалился под лед озера, после чего весной благополучно выбрался наружу. Потом сооружение было уничтожено пожаром, после чего служители церкви решили закопать демонический символ в земле. Огромная яма тоже не смогла удержать подарок небес, а осквернители спокойствия святыни были поражены различными недугами. Сейчас она стала врастать в почву и находится на уровне колен любопытных туристов. К нему не иссякает поток паломников, просящих исполнить заветную мечту или вылечить от тяжелой болезни. Многие люди рассказывают о сильной позитивной энергии, находясь рядом с древним чудом. Ученые во время опытов тоже заметили аномалию, измерив радиацию глыбы, одна сторона которой отличалась от другого аналога. Возможно, она лежит на перекрестке незримых силовых потоков, а потому может перемещаться в разные стороны.Пока светила науки пытаются дать логическое объяснение загадочным процессам, исполин продолжает помогать лицам, оставляющим для него различные подарки. Многие гости просто заряжаются энергией, сидя на нем в любое время года, так как даже зимой поверхность камня не покрывается снегом. Есть много доказательств исцеления, когда пациенты с высоким давлением, головными болями и болезнями суставов уходили отсюда здоровыми. Бесплодные женщины рожали здоровых детей, а мужчины могли восстановить утраченную потенцию. Даже маленькая частица небесного чуда способна творить удивительные вещи, а потому люди стараются сохранить ее на память об этом уголке страны.