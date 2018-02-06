В Британской Колумбии ученые задействовали дроны для изучения популяций медуз

Профессор Брайан Хант и студентка Джессика Шауб из Университета Британской Колумбии использовали беспилотные летательные аппараты, чтобы изучить размер и состав скоплений лунных медуз у центрального побережья Б.К.«Если проводить исследование довольно низко над водой (с лодки, например), то сложно получить действительно полезные данные о горизонтальном распространении медуз», – прокомментировал ученый.Фотографии, сделанные беспилотником, показывают огромные полосы существ, создающих целые облачные образования в воде.Совмещая данные с дрона с информацией, собранной из сетей и подводных камер, Хант и Шауб смогли количественно оценить массы, указав, что вес скоплений может варьироваться от 60 до 120 тонн.Точные измерения могут помочь определить, какое воздействие оказывают медузы на остальную часть океана. «Благодаря оценке биомассы мы можем понять, какой эффект медузы производят на экосистему путем конкуренции и хищничества», – сказал он.Теперь специалисты хотят задействовать технологию к ежедневному мониторингу медуз в этом районе, чтобы исследовать, что происходит с популяциями и как такие факторы, как температура воды, влияют на них.