Ученые в лабораторных условиях воссоздали процесс звездообразования

Этот процесс, известный как химическая десорбция, более эффективен, чем считалось ранее, и это имеет значение для понимания звездообразования в молекулярных облаках. Молекулярные облака редки, но являются важными областями, в которых молекулы формируются и эволюционируют. В более холодных, более плотных областях и при правильных условиях образуются звезды. Теоретически, в молекулярных облаках при температурах -265 °C все молекулы, кроме водорода и гелия, должны быть заперты во льду на поверхности пыли, а не свободно плавать вокруг. Однако наблюдения показали, что это не так.Понимание того, как молекулы выделяются из пыли при низких температурах, имеет решающее значение для объяснения того, как химические вещества развиваются в таких холодных облаках. Исследователи предположили, что химическая десорбция работает в этих областях, высвобождая частицы с использованием избыточной энергии из химической реакции. Ясухиро Оба и Наоки Ватанабе из Университета Хоккайдо в Японии в сотрудничестве с Штутгартским университетом Германии, используя экспериментальную систему, содержащую аморфную твердую воду при температуре -265 °C и сероводород (H2S), подвергли H2S воздействию водорода и контролировала реакцию с помощью инфракрасной абсорбционной спектроскопии. Эксперимент показал, что десорбция вызвана взаимодействием водорода с H2S, и поэтому реакция является химической. Они смогли количественно определить десорбцию после реакции и обнаружили, что это был гораздо более эффективный процесс, чем предполагалось ранее.Эта работа является первым инфракрасным измерением химической десорбции на месте и дает подробные описания во время реакций, которые являются ключевыми для понимания межзвездной химии серы. «Межзвездная химия имеет большое значение для понимания образования звезд, а также воды, метанола и, возможно, более сложных молекулярных видов», - говорит Ватанабе. Это значительный шаг вперед в области астрономии и химии, экспериментальная установка теперь может быть использована для изучения других молекул в будущем.