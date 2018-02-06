В Англии проведен анализ массового захоронение викингов

В проводимых ранее исследованиях, применяли радиоуглеродный анализ, который указал на определенные несоответствия. Датирование человеческих останков определено периодами 7-8 веков, а для артефактов указан 9 век. Это и послужило многочисленным спорам в среде ученых, длившихся несколько десятилетий.Специалистом Бристольского университета Великобритании - Кэт Джармэн (Cat Jarman), проведены повторные исследования останков, учитывая «старый» рацион питания того времени. Как предполагает археолог, диета меняет изотропный состав костей, как и органический состав других человеческих останков. При употреблении рыбы и морепродуктов, значительно повышается уровень углерода, «возраст» которого выше углерода в составе сухопутной еды.К своим исследованиям Джармэн добавила, что для однозначного доказательства принадлежности захоронения к «Великой армии», по корректировке даты могильника в Рептоне, данных еще недостаточно. Но ученые могут уже предполагать, что приблизились к верному ответу. У историков практически нет точной информации о первых походах в Англию викингов. Хотя это были первые исторические поселения на острове скандинавов.