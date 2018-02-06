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Анна Семенович призналась поклонникам в любви к зимней погоде
Певица после возвращения из ОАЭ решила немного насладиться радостями жизни на отечественном курорте. Анна Семенович призналась поклонникам в любви к зимней погоде и показала новое фото в Instagram.

Исполнительница сразу зарядила их позитивом в небольшом посте, упомянув, что жизнь для нее всегда была счастьем. Она ведет себя, как ребенок, видя снег, после чего призвала фанатов тоже последовать такому примеру и выйти на улицу. Подписчики позитивно отнеслись к сообщению Анны Семенович, потому что сами думали провести время на отдыхе, где можно покататься на лыжах.

Анна Семенович призналась поклонникам в любви к зимней погоде


Пользователи сетей стали интересоваться, где звезда проводит свой досуг, после чего похвалили ее за активный образ жизни. Некоторые лица отметили, что радости на земле тесно связаны с финансовыми возможностями человека, но большинство фанатов пожелали кумиру хорошего настроения и творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:30
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