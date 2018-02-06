Анна Семенович призналась поклонникам в любви к зимней погоде

Исполнительница сразу зарядила их позитивом в небольшом посте, упомянув, что жизнь для нее всегда была счастьем. Она ведет себя, как ребенок, видя снег, после чего призвала фанатов тоже последовать такому примеру и выйти на улицу. Подписчики позитивно отнеслись к сообщению Анны Семенович, потому что сами думали провести время на отдыхе, где можно покататься на лыжах.Пользователи сетей стали интересоваться, где звезда проводит свой досуг, после чего похвалили ее за активный образ жизни. Некоторые лица отметили, что радости на земле тесно связаны с финансовыми возможностями человека, но большинство фанатов пожелали кумиру хорошего настроения и творческих успехов.