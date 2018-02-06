В Гватемале настоящий рептилоид был запечатлен на видео

В сюжете видно, что он надел униформу, но вместо лица человека имеет морду ящера. Пока неизвестно, что за сооружение было снято вместе с необычным охранником, но люди после просмотра стали выражать разные мнения по такому поводу. Многие юзеры считали, что пришелец случайно показал свою природу, не подозревая о съемках.[media=http://https://youtu.be/UQ7IAfZB6U4]Исследователи давно говорят о таких существах, живущих среди землян. Они могут прекрасно маскироваться, но иногда во время сбоев могут принять настоящий вид. Также есть версии, что рептилоиды захватили планету и управляют миром в разных сферах деятельности.