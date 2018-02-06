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В Гватемале настоящий рептилоид был запечатлен на видео
Пользователи сетей увидели видео, сделанное гватемальскими сотрудниками с помощью панорамы “Google”. Машина зафиксировала настоящего рептилоида, охраняющего объект.

В Гватемале настоящий рептилоид был запечатлен на видео


В сюжете видно, что он надел униформу, но вместо лица человека имеет морду ящера. Пока неизвестно, что за сооружение было снято вместе с необычным охранником, но люди после просмотра стали выражать разные мнения по такому поводу. Многие юзеры считали, что пришелец случайно показал свою природу, не подозревая о съемках.

[media=http://https://youtu.be/UQ7IAfZB6U4]

Исследователи давно говорят о таких существах, живущих среди землян. Они могут прекрасно маскироваться, но иногда во время сбоев могут принять настоящий вид. Также есть версии, что рептилоиды захватили планету и управляют миром в разных сферах деятельности.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10
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