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Ученые: Пластиковые бутылки могут стать причиной рака
В Эксетерском университете ученые нашли в организме людей химические соединения, входящие в состав пластмассы, которую используют для создания бутылок с питьевой водой и контейнерах для еды. Данное соединение называется бисфенолом, оно похоже на женский половой гормон – эстроген, являющийся причиной расстройств репродуктивной системы.

В целях эксперимента ученые проанализировали образцы мочи почти 100 подростков, у 86 из них был обнаружен бисфенол А. Тогда, ученые попросили испытуемых не употреблять в свой рацион упакованных в пластик продуктов, но при повторном анализе бисфенол в моче не снизился.

Ученые: Пластиковые бутылки могут стать причиной рака


Ученые рассказали, что специальная диета, предназначенная для снижения бисфенола, не помогла, так как даже те продукты, которые не соприкасались с пластиковыми контейнерами, были подвергнуты воздействию бисфенола на этапе производства. Особенную опасность представляют пластиковые бутылки, которые используются на протяжении долгого времени. Но British Plastics Federation не согласны с выводом ученых, они считают, что вред бисфенола А слишком преувеличен.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 10:40
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