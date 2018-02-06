Ученые: Пластиковые бутылки могут стать причиной рака

В целях эксперимента ученые проанализировали образцы мочи почти 100 подростков, у 86 из них был обнаружен бисфенол А. Тогда, ученые попросили испытуемых не употреблять в свой рацион упакованных в пластик продуктов, но при повторном анализе бисфенол в моче не снизился.Ученые рассказали, что специальная диета, предназначенная для снижения бисфенола, не помогла, так как даже те продукты, которые не соприкасались с пластиковыми контейнерами, были подвергнуты воздействию бисфенола на этапе производства. Особенную опасность представляют пластиковые бутылки, которые используются на протяжении долгого времени. Но British Plastics Federation не согласны с выводом ученых, они считают, что вред бисфенола А слишком преувеличен.