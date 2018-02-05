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Изменение погодных условий ставит под удар целые экосистемы Земли, заявляют ученые
Соотношение дня и ночи выравнивается, отмечая начало весны. Но время календаря природы начинает выпадать из синхронизации, что влечет за собой изменения в поведенческих реакциях животных, сообщают исследователи.

Изменение погодных условий ставит под удар целые экосистемы Земли, заявляют ученые


В исследовании, опубликованном в Nature Climate Change, группа исследователей из Университета Южной Флориды в Тампе обнаружила, что виды животных меняют время своей сезонной активности, также известную как фенология, с разной скоростью в ответ на изменение сезонных температур и осадков.

«Поскольку жизненные циклы видов растут из-за выравнивания, это может повлиять на функционирование экосистем с потенциальным воздействием на продовольственные запасы и болезни человека. Мы полагаемся на медоносных пчел, чтобы опылять сезонные культуры, и перелетных птиц, которые вернуться весной и будут поедать насекомых, являющихся вредителями сельскохозяйственных культур и переносчиками болезней человека. Если время этих и других сезонных событий не работает, экосистемы могут нарушаться с потенциально неблагоприятными последствиями для людей», - сказал ведущий автор Джереми Коэн, исследователь Университета Южной Флориды Департамента интегративной биологии.

Коэн и его команда обнаружили, что хладнокровные виды и те, у кого небольшие размеры тела, размножаются или агрегируются раньше теплокровных или крупноплодных видов весной. Они пришли к такому выводу после рассмотрения тысяч записей фенологических сдвигов, относящихся к 1950-м годам.

«Наши исследования объясняют факторы фенологических реакций и черты организмов, влияющих на их способность отслеживать изменения климата. Мы ожидаем, что эти результаты улучшат нашу способность прогнозировать местоположения, системы и виды, которые могут подвергаться наибольшему риску от изменения климата, и в идеале смягчить любые неблагоприятные последствия», - сказал соавтор Джейсон Рор, доктор философии, профессор Университета Южной Флориды.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:27
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