У психологов появились сомнения по поводу пользы медитации
Группа международных психологов изучила, как именно медитация может повлиять на поведение людей в обществе. Результаты исследования показали, что медитация действительно повышает чувство сопереживания другим людям, но не снижает уровень агрессии и предубеждений, касающихся определенных людей.
Особенный интерес к исследованию медитаций появились с 2010 года. Большинство работ были посвящены тому, как медитация влияет на ощущение стресса, тревоги и в целом на здоровье человека. Также, популярностью пользовались и работы посвященные тому, как медитация влияет на взаимоотношения человека с окружающим миром.
Для того чтобы прийти к максимально точному результату было проведено 22 эксперимента, в ходе которых исследовали постоянно медитирующую группу людей и людей, не медитирующих вовсе. Специалисты выделили 5 основных характеристик поведения человека в социуме: сострадание, эмпатия, агрессия, желание переубеждать и вовлеченность.
Стало известно, что медитирующие люди имеют склонность к эмпатии и состраданию, но на уровень остальные характеристики процесс медитации не влияет никак. Психологи не решаются опровергать положительное влияние медитации на человека, но считают, что её необходимо исследовать по более строгим критериям.
Особенный интерес к исследованию медитаций появились с 2010 года. Большинство работ были посвящены тому, как медитация влияет на ощущение стресса, тревоги и в целом на здоровье человека. Также, популярностью пользовались и работы посвященные тому, как медитация влияет на взаимоотношения человека с окружающим миром.
Для того чтобы прийти к максимально точному результату было проведено 22 эксперимента, в ходе которых исследовали постоянно медитирующую группу людей и людей, не медитирующих вовсе. Специалисты выделили 5 основных характеристик поведения человека в социуме: сострадание, эмпатия, агрессия, желание переубеждать и вовлеченность.
Стало известно, что медитирующие люди имеют склонность к эмпатии и состраданию, но на уровень остальные характеристики процесс медитации не влияет никак. Психологи не решаются опровергать положительное влияние медитации на человека, но считают, что её необходимо исследовать по более строгим критериям.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:15