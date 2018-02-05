У психологов появились сомнения по поводу пользы медитации

Особенный интерес к исследованию медитаций появились с 2010 года. Большинство работ были посвящены тому, как медитация влияет на ощущение стресса, тревоги и в целом на здоровье человека. Также, популярностью пользовались и работы посвященные тому, как медитация влияет на взаимоотношения человека с окружающим миром.Для того чтобы прийти к максимально точному результату было проведено 22 эксперимента, в ходе которых исследовали постоянно медитирующую группу людей и людей, не медитирующих вовсе. Специалисты выделили 5 основных характеристик поведения человека в социуме: сострадание, эмпатия, агрессия, желание переубеждать и вовлеченность.Стало известно, что медитирующие люди имеют склонность к эмпатии и состраданию, но на уровень остальные характеристики процесс медитации не влияет никак. Психологи не решаются опровергать положительное влияние медитации на человека, но считают, что её необходимо исследовать по более строгим критериям.