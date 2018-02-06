Антиподы и двойники скрываются за светом Солнца и могут быть заселены разумными существами

Самая хитрая планета умудрилась спрятаться за привычным светилом, при этом умудрившись оставаться невидимкой. По словам астрофизика Кирилла Бутусова, объект расположился на расстоянии, аналогичном нашей планете, разделив с нею одну траекторию полета и скорость. Однако Глория редко показывала свой внешний вид землянам после смещения с курса в результате сильной гравитации соседей, где происходили космические процессы. Это описано в хрониках 1672 года, когда французскому ученому Джованни Кассини удалось заметить на небе странное небесное тело, принятое им тогда за спутник Венеры. Однако через несколько лет оно снова поразила его своим видом, а дальше аналогичные записи можно найти в трудах немецких и датских коллег. Можно ли доверять исследованиям того времени?Современные специалисты пытались найти ответы на такой вопрос, после чего выяснили, что имя планете дал Пифагор, впервые озвучивший тему земных антиподов во Вселенной. Последователи философа тоже считали, что Антихтон является невидимым двойником из-за расположения на противоположной стороне. Несмотря на туманные выводы, стоит упомянуть о Демократе, доказавшем существование атомного строения материи путем аналитического мышления. В последний раз призрачную планету заметил Эдуард Барнарду, но после 1892 года она предпочла не тревожить покой научного мира, просто исчезнув в ином пространстве.О ее существовании вспомнили исследователи, заподозрив, что земная орбита с другой стороны стала огромной базой для пришельцев. НЛО часто вылетали из участка, скрытого светом, или возникали из воздуха. На Глории при идентичности природных условий и физических законов могут жить разумные гуманоиды, хотя ученые пока предпочитают хранить молчание. Они не отрицают реальное существование антипода, имеющего приличную массу, а потому с нетерпением ждут будущую колонизацию Марса, чтобы пролить свет на загадку космоса. Шумеры на своих табличках всегда рисовали изображение двух Солнц, напоминающих своими цветами Инь-Ян, вот только чертежи точно изображали звезды в полости Роша, связанные между собой гравитацией. Древние люди прекрасно знали историю развития двойной системы, действительно имеющей пару светил. Один объект удалось вычислить американским ученым во время отслеживания полета комет. Они заметили, что на изменение их орбиты сильное влияние оказывает небесное тело Х, названное Люцифером.Однако в тибетских рукописях есть сведения о “Радже-Солнце”, сделанном из металла. Оно имеет небольшой размер, но благодаря своей массе может в сотни раз усиливать возможности своего поля гравитации. Согласно описаниям, объект скоро покажется на глаза человечеству, но также стоит учесть разную скорость светил, имеющихся в системе двойных звезд, где одно небесное тело может на миллионы лет опередить свои аналоги в развитии. Это космическое творение в древности было главным Солнцем, но после взрыва превратилось в коричневого карлика. Тогда на многих планетах существовала жизнь, только со временем Люцифер отдавал своему собрату спутники, в результате чего возникали страшные катастрофы. Если предположить, что древний аналог смог сохранить остатки небесных тел с внеземными цивилизациями, то они скоро предстанут перед человечеством. Эти существа могут быть агрессивными и преследовать свои цели, если учесть символику предков, упоминающую о звездных войнах в нашей системе.