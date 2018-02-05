Альтернативная Вселенная без слабой ядерной силы может существовать, заявляют ученые
Команда исследователей из Мичиганского университета провела эксперимент в отношении природы Вселенной, которая могла бы поддерживать жизнь без слабой силы. В своей статье исследователи предполагают, что жизнь может быть возможна в такой альтернативной Вселенной, но она определенно будет отличаться наблюдаемой в нашей.
Физики обсуждают возможность существования альтернативных вселенных в течение некоторого времени, хотя нет никаких доказательств их существования. В этом новом эксперименте команда в UM задавалась вопросом, может ли один или несколько законов физики, обнаруженных в нашей Вселенной, быть проигнорирован в других, если они существуют. Поскольку было бы трудно представить себе вселенную, которая могла бы существовать без гравитации и электромагнитных сил, команда вместо этого сосредоточилась на слабой силе - той, стоящей за распадом нейтронов на протоны.
Команда задавалась вопросом, как будет выглядеть вселенная без слабой силы. Чтобы визуализировать это, ученые создали симуляцию такой вселенной, начиная с Большого Взрыва. В симуляции материя все еще создавалась и конденсировалась в звезды, но иначе, потому что в нашей Вселенной слабая сила несет ответственность за создание более тяжелых элементов. В альтернативной вселенной существование чего-либо другого, кроме звезд, потребует больше свободных протонов и меньше нейтронов (потому что они не могут распадаться), поэтому эти вещества могли бы связываться, образуя дейтерий.
Звезды, заправленные дейтерием вместо водорода, отмечают исследователи, все равно будут сиять, они просто выглядят по-разному - скорее, краснее и крупнее. Но такие звезды могли также служить источником всех элементов в периодической таблице до железа, и звездные ветры могли переносить их в космос. Если бы планеты образовались, отмечают далее ученые, то они могли бы удерживать воду, сделанную из дейтерия, а не водорода, и нетрудно представить, какие образуются формы жизни, созданные с дейтериевой водой.
Физики обсуждают возможность существования альтернативных вселенных в течение некоторого времени, хотя нет никаких доказательств их существования. В этом новом эксперименте команда в UM задавалась вопросом, может ли один или несколько законов физики, обнаруженных в нашей Вселенной, быть проигнорирован в других, если они существуют. Поскольку было бы трудно представить себе вселенную, которая могла бы существовать без гравитации и электромагнитных сил, команда вместо этого сосредоточилась на слабой силе - той, стоящей за распадом нейтронов на протоны.
Команда задавалась вопросом, как будет выглядеть вселенная без слабой силы. Чтобы визуализировать это, ученые создали симуляцию такой вселенной, начиная с Большого Взрыва. В симуляции материя все еще создавалась и конденсировалась в звезды, но иначе, потому что в нашей Вселенной слабая сила несет ответственность за создание более тяжелых элементов. В альтернативной вселенной существование чего-либо другого, кроме звезд, потребует больше свободных протонов и меньше нейтронов (потому что они не могут распадаться), поэтому эти вещества могли бы связываться, образуя дейтерий.
Звезды, заправленные дейтерием вместо водорода, отмечают исследователи, все равно будут сиять, они просто выглядят по-разному - скорее, краснее и крупнее. Но такие звезды могли также служить источником всех элементов в периодической таблице до железа, и звездные ветры могли переносить их в космос. Если бы планеты образовались, отмечают далее ученые, то они могли бы удерживать воду, сделанную из дейтерия, а не водорода, и нетрудно представить, какие образуются формы жизни, созданные с дейтериевой водой.