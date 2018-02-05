Альтернативная Вселенная без слабой ядерной силы может существовать, заявляют ученые

Физики обсуждают возможность существования альтернативных вселенных в течение некоторого времени, хотя нет никаких доказательств их существования. В этом новом эксперименте команда в UM задавалась вопросом, может ли один или несколько законов физики, обнаруженных в нашей Вселенной, быть проигнорирован в других, если они существуют. Поскольку было бы трудно представить себе вселенную, которая могла бы существовать без гравитации и электромагнитных сил, команда вместо этого сосредоточилась на слабой силе - той, стоящей за распадом нейтронов на протоны.Команда задавалась вопросом, как будет выглядеть вселенная без слабой силы. Чтобы визуализировать это, ученые создали симуляцию такой вселенной, начиная с Большого Взрыва. В симуляции материя все еще создавалась и конденсировалась в звезды, но иначе, потому что в нашей Вселенной слабая сила несет ответственность за создание более тяжелых элементов. В альтернативной вселенной существование чего-либо другого, кроме звезд, потребует больше свободных протонов и меньше нейтронов (потому что они не могут распадаться), поэтому эти вещества могли бы связываться, образуя дейтерий.Звезды, заправленные дейтерием вместо водорода, отмечают исследователи, все равно будут сиять, они просто выглядят по-разному - скорее, краснее и крупнее. Но такие звезды могли также служить источником всех элементов в периодической таблице до железа, и звездные ветры могли переносить их в космос. Если бы планеты образовались, отмечают далее ученые, то они могли бы удерживать воду, сделанную из дейтерия, а не водорода, и нетрудно представить, какие образуются формы жизни, созданные с дейтериевой водой.