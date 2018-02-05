Два сильно раздутых "горячих юпитера" обнаружили астрономы NASA

Так называемые раздутые планеты - это те, которые расширяются, когда их родительские звезды находятся в конечной жизненной стадии. Они известны астрономам почти два десятилетия, но до сих пор неясно, что вызывает подобные процессы. В общем, возможные объяснения могут быть отнесены к двум теориям: ученые считают, что раздутие вызвано отложением энергии от звезды хозяина или из-за тормозного охлаждения планеты.Транзитный сигнал в световых кривых звезд EPIC 229426032 и EPIC 246067459 был обнаружен в ходе длительной миссии Kepler NASA, известной как K2. Планетарная природа этих сигналов была позже подтверждена последующими спектроскопическими наблюдениями.«Мы сообщаем об открытии двух горячих юпитеров, вращающихся вокруг звезд EPIC 229426032 и EPIC 246067459, благодаря данным Kepler (K2), а также данные о радиальной скорости, полученные с использованием HARPS, FEROS и CORALIE спектрографов ", - рассказали исследователи.Согласно исследованию, EPIC 229426032b имеет массу около 1,36 массы Юпитера и примерно на 63% больше газового гиганта. Эти значения указывают на очень низкую плотность EPIC 229426032 b-около 0,38 г/см3, что говорит о том, что эта планета сильно раздута. EPIC 229426032 b имеет температуру 1,915 °C. EPIC 229426032 - звезда 2,55 миллиарда лет спектрального типа F6V, примерно на 40% больше и на 30% более массивная, чем Солнце. Система расположена на расстоянии около 1500 световых лет от Земли.EPIC 246067459 b имеет радиус около 1,3 радиуса Юпитера и массу около 0,86 масс газового гиганта, что означает, что его плотность составляет примерно 0,56 г / см3. Хотя эти параметры согласуются с теоретическими моделями для газовых гигантов, исследователи полагают, что эта планета также раздута. Планета имеет температуру 1587 °C, ее орбита вокруг родной звезды составляет 3,2 дня. Родительская звезда примерно на 60% больше и на 20% массивнее нашего Солнце. Ее возраст 5,6 миллиарда лет, спектральный тип G2V. Планетарная система расположена на расстоянии около 1480 световых лет.Астрономы подчеркнули важность их открытия, отметив, что вновь обнаруженные внесолнечные миры могут служить отличными лабораториями для изучения физики планетарных атмосфер, механизмов планетарной инфляции, а также процессов формирования и эволюции планеты.