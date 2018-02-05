Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции

Настоящая биография удивительной девушки была настолько интересна, что стоит подробнее остановиться на всех событиях и отправиться в 1328 год. Тогда после смерти Карла IV его род прервался из-за неимения наследника, так что бароны решили возвести на престол Филиппа Валуа, вот только этот поступок сильно не понравился британскому монарху Эдуарду III, тоже претендующему на французский трон, будучи племянником умершего короля. Можно отметить, что притязания британцев были весьма сомнительны, однако в то время война могла начаться из-за любой мелочи, а тут на кону стояла корона и страна. Так началась Столетняя битва, унесшая немало человеческих жизней и прославившая героиню нашей истории. В 1428 году половина французских земель вместе со столицей оказались под властью врагов, а законный наследник престола Карл VII не может короноваться в Реймсе, продолжая борьбу с англичанами. Он находится со своими войсками в осажденном Орлеане и положение дофина настолько безнадежно, что можно уже поставить крест на дальнейшей свободе французов.Однако к нему приходит обычная молодая крестьянка и просит дать ей войско, после чего девушка становится полководцем, изгоняет вражескую армию и освобождает город для коронации монарха. Однако в 1430 году предательство становится причиной захвата Жанны в плен бургундцами, продавшими желанный трофей врагам за 10000 ливров. После таких событий героиня была сожжена на костре, став святой освободительницей для народа. Такая версия событий прекрасно изложена в учебниках истории, вот только она заставила ученых задуматься. Прежде всего, как безграмотная особа могла убедить правителя поверить ее словам и даже совершить дальнейшее поступки, а также дворяне не могли беспрекословно подчиняться приказам женщины. Значит, тут было нечто иное, заставившее Карла довериться этой особе.Ученые после исследований нашли некоторые документы, заставившие их пересмотреть предыдущие версии событий. Когда в 1407 году Изабелла Баварская родила нового ребенка, вместо радости он принес королеве одни проблемы, ибо был зачат вне близости с законным супругом. Карл VI во время жизни был назван Безумным монархом, потому что действительно страдал помешательством и мог несколько дней никого не узнавать и бросаться на людей, становясь виновником их смерти. Потому близость между парой была редкостью, хотя никто не отказывался от утех на стороне, так что после рождения дофина многие придворные сомневались в чистоте его крови. Когда король завел себе новую любовницу, он вообще перестал заходить в покои супруги, беспокоившейся за жизнь нового малыша, отцом которого стал его родственник Людовик Орлеанский. Потому было решено имитировать смерть мальчика, похороненного без надлежащих почестей, вот только в некоторых записях говориться о девочке.Дата рождения Жанны условна, потому что некоторые источники информации упоминают иные даты, да и сама она во время допроса говорила о своем 19-летии, хотя в реальности имела 21 год. Но как она могла оказаться в семье крестьян? Эксперты выяснили, что приемные родители малышки не были бедняками, потому что отец владел землями вместе с домашним скотом и продавал шерсть, а потом купил для семьи замок Иль. Это здание было надежным убежищем от разбойников и дезертиров, после чего жители деревни избрали его старостой, отвечающим за сбор налогов. Потомки утверждают, что их предок был обедневшим дворянином, ссылаясь на частицу в фамилии, однако в 15 веке ее носили многие горожане вместе со священниками, и только через 200лет она стала привилегией аристократов. Потому Орлеанская дева не работала в поле, а также умела читать и писать. Сохранившиеся письма показали ее подпись, что стала доказательством грамотности молодой особы. Эта семья могла уберечь наследницу королевы от гнева супруга, потому что ее отца убили через несколько дней после родов, а больше защитников у ребенка не было. Тогда возникает логический вопрос о том, кто вытащил ее из привычной жизни на политическую арену.Раньше уже упоминалось, что дофина обвиняли в незаконном рождении, а потому знатные бароны Бургундии во главе с герцогом были сторонниками британцев и их монарха. Вот тут Жанна сыграла главную роль, потому что была особой королевской крови и подтвердила права брата на престол. Потому он прекрасно знал о ее существовании и назначил встречу принцессе, доказавшей свое происхождение. Когда судьи спрашивали пленницу о таких событиях, она упомянула о знаке, показанном королю, который хранится в его сокровищнице. Что это был за предмет - никто не знает, однако его видел военачальник Вокулера, отправивший гонца к дофину, после чего девушку сопровождала свита. Также он был показан архиепископу и 300 знатным рыцарям, признавшим высокое положение героини. Пока участие юной особы, постоянно упоминающей о Боге, было выгодно брату, потому что она не претендовала на престол, но потом конкурентка стала невольной угрозой для его благополучия. Дева могла стать оружием в руках врагов или занять его место в результате переворота, так что проще было сделать все возможное, чтобы спасительница страны просто умерла.