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Космические лазеры помогут ученым отследить движение льдов на Земле
Ученые, занимающиеся изучением движения льдов на Земле, будут использовать космические лазеры, чтобы отследить процесс таяния ледников. Исследование поможет определить масштабы бедствия, а также более точно установить время глобального потепления. О работе научных сотрудников сообщает издание HotGeo.

Космические лазеры помогут ученым отследить движение льдов на Земле


Информация о скорости в процессах таяния и движении льдов крайне важна, чтобы определить масштабы и время, когда и каким образом наступит глобальное потепление. Для этого научные сотрудники будут использовать особые космические лазеры, установленные на Grace Follow-On и IceSat-2.

Специальный лазерный дальномер, одно из устройств на Grace Follow-On, ставший последователем немецко-американского высокоточного гравитационного аппарата, который проработал 15 лет. Отличие Grace Follow-On от предшественника прежде всего в том, что данное устройство представляет собой два аппарата, которые при движении способны поддерживать связь на расстоянии в 220 км. При помощи вышеупомянутого лазерного дальномера специалисты смогут делать расчеты с более высокой точностью.

Задачей аппарата IceSat-2 будет измерение ледового покрытия планеты. Для этого он направит зеленые лучи на ледники, измерит и определит их форму. Эффективная функциональность микроимпульсивного лазера данной установки, по данным специалистов, не менее восьми лет.
Наука / Главные новости
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 01:30
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