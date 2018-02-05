Космические лазеры помогут ученым отследить движение льдов на Земле

Информация о скорости в процессах таяния и движении льдов крайне важна, чтобы определить масштабы и время, когда и каким образом наступит глобальное потепление. Для этого научные сотрудники будут использовать особые космические лазеры, установленные на Grace Follow-On и IceSat-2.Специальный лазерный дальномер, одно из устройств на Grace Follow-On, ставший последователем немецко-американского высокоточного гравитационного аппарата, который проработал 15 лет. Отличие Grace Follow-On от предшественника прежде всего в том, что данное устройство представляет собой два аппарата, которые при движении способны поддерживать связь на расстоянии в 220 км. При помощи вышеупомянутого лазерного дальномера специалисты смогут делать расчеты с более высокой точностью.Задачей аппарата IceSat-2 будет измерение ледового покрытия планеты. Для этого он направит зеленые лучи на ледники, измерит и определит их форму. Эффективная функциональность микроимпульсивного лазера данной установки, по данным специалистов, не менее восьми лет.