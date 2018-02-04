Лариса Гузеева призналась пользователям, что у нее совершенно нет терпения

Российская киноактриса и телеведущая популярной программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева на днях разоткровенничалась со своими пользователями и поделилась с ними своей небольшой проблемой, поскольку у нее совершенно нет никакого терпения.Например, если ведущая приготовила кушать, то ей необходимо, чтобы муж моментально сел и поел. Знаменитость не оставит супруга в покое до тех пор, пока он не выполнит ее просьбу. Если ее возлюбленный находится во дворе, то Лариса зовет его с улицы.Также телеведущая рассказала о своих требованиях к сыну. Гузеева убедительно советует сыну всегда отвечать за сделанные поступки. Актриса считает, если представитель сильной половины дал слово, то при любых обстоятельствах это слово он обязан сдержать. Ведь умение делать намеренное, различает неопытного человека, от состоявшейся персоны.А еще Гузееву возмущают самовлюбленные личности, которых в нашей жизни достаточно. По заверению артистки человек обязан любить не только самого себя, но и своих близких, друзей, Родину и уважительно относится к пожилым людям.