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Саакашвили рассказал о «железных памперсах» перепуганного Порошенко
Саакашвили рассказал о «железных памперсах» перепуганного украинского президента Порошенко.
Саакашвили рассказал о «железных памперсах» перепуганного Порошенко

Экс-губернатор и бывший грузинский президент на одном из украинских телеканалов выступил с заявлением о попытках действующего президента Украины воспрепятствовать акциям протеста, которые организовывает Саакашили.

«Рух нових сил» («Движение новых сил») под руководством Саакашвили на сегодня планировал протестный митинг, на котором собирались в очередной раз потребовать Петра Порошенко самостоятельно и добровольно уйти с поста президента.

Саакашвили назвал попытки Порошенко «испугом Петра мальдивского», как бы напоминая об оффшорных скандалах президента и его недавнем отдыхе на Мальдивах, когда президент беднейшей страны Европы Петр Алексеевич арендовал целый остров.

Саакашвили назвал все попытки президента «железными памперсами» и обвинил власть в малодушии. С его слов, Порошенко панически испуган и это уже не возможно скрыть ничем.
Бывший губернатор Одесской области уверен, что власть слаба, как никогда, народу Украины осталось только «дожать» президента и принудить его уйти.

Вопреки всем попыткам помешать акциям протеста, Саакашвили со своими сторонниками все же прошел маршем по главным улицам столицы Украины. В акции участвовали около двух тысяч протестующих.
Политика
Добавил: tidings Вчера, 18:40
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