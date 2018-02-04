Саакашвили рассказал о «железных памперсах» перепуганного Порошенко

Экс-губернатор и бывший грузинский президент на одном из украинских телеканалов выступил с заявлением о попытках действующего президента Украины воспрепятствовать акциям протеста, которые организовывает Саакашили.«Рух нових сил» («Движение новых сил») под руководством Саакашвили на сегодня планировал протестный митинг, на котором собирались в очередной раз потребовать Петра Порошенко самостоятельно и добровольно уйти с поста президента.Саакашвили назвал попытки Порошенко «испугом Петра мальдивского», как бы напоминая об оффшорных скандалах президента и его недавнем отдыхе на Мальдивах, когда президент беднейшей страны Европы Петр Алексеевич арендовал целый остров.Саакашвили назвал все попытки президента «железными памперсами» и обвинил власть в малодушии. С его слов, Порошенко панически испуган и это уже не возможно скрыть ничем.Бывший губернатор Одесской области уверен, что власть слаба, как никогда, народу Украины осталось только «дожать» президента и принудить его уйти.Вопреки всем попыткам помешать акциям протеста, Саакашвили со своими сторонниками все же прошел маршем по главным улицам столицы Украины. В акции участвовали около двух тысяч протестующих.