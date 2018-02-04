Ученый Никита Исаев: Фонд национального благосостояния исчерпается к началу 2020 года

Никита Исаев, директор Института актуальной экономики заявил об исчерпании Фонда Национального достояния к началу 2020 года. Учитывая, что Резервный фонд уже исчерпан, по словам министра финансов России Антона Силуанова, то россиянам придется очень туго. В ответ, выступая на проходящем сейчас Гайдаровскои форуме Владимир Мау ректор Росакадемии нархоза и госслужбы заявил, что это исчерпание очень положительное явление, потому что "включит мозги" людям. По его мнению, это заставит чиновников и всех бизнесменов строить "настоящую рыночную экономику", а не ее имитацию на основе госсобственности во всех отраслях экономики.По словам экономистов, правительство манипулирует средствами, лишь показывая деятельность, а на самом деле деньги не приходят в реальную экономику, а вертятся между Минфином, Центробанком и федбюджетом с минимальной отдачей для экономики и с максимальной - для пропагандистской составляющей перед выборами. Потому что при этом "золотовалютные запасы растут", "экономика процветает" и "доходы увеличиваются" в СМИ.