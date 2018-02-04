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Мариинский театр отправляется на гастроли по Европе
Европейский гастрольный тур Симфонического оркестра Мариинского театра с его труппой (Санкт-Петербург) под руководством Валерия Гергиева продлится с 5 по 17 февраля в четырех странах Евросоюза.

Мариинский театр отправляется на гастроли по Европе


В городах Австрии, Германии, Испании и Италии музыканты дадут в общей сложности 12 концертов.

Первым знаменитый оркестр встретит австрийский город Линц. Слушателей ждет исполнение артистами прелюдии к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси – французского композитора, а также четыре симфонические произведения Оливье Мессиана и Симфонию № 4 Дмитрия Шостаковича.

Потом коллектив Георгиева выступит в немецких Штутгарте, Нюрнберге и Фрайбурге, где сыграют музыку Дебюсси, Чайковского и Рахманинова. Завершатся выступления в Германии оперой «Иоланта» и концертом во Франкфурте-на-Майне.

После Германии музыкантов ждут в пяти городах Испании, в том числе, в Мадриде и Барселоне. В концертных залах питерские музыканты сыграют Малера и Прокофьева.

17 февраля – заключительный концерт в итальянском Турине. Прозвучат «Симфонические танцы» и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова, другие произведения российских композиторов.
Культура / Главные новости
Добавил: George21 Вчера, 15:30
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