Мариинский театр отправляется на гастроли по Европе

В городах Австрии, Германии, Испании и Италии музыканты дадут в общей сложности 12 концертов.Первым знаменитый оркестр встретит австрийский город Линц. Слушателей ждет исполнение артистами прелюдии к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси – французского композитора, а также четыре симфонические произведения Оливье Мессиана и Симфонию № 4 Дмитрия Шостаковича.Потом коллектив Георгиева выступит в немецких Штутгарте, Нюрнберге и Фрайбурге, где сыграют музыку Дебюсси, Чайковского и Рахманинова. Завершатся выступления в Германии оперой «Иоланта» и концертом во Франкфурте-на-Майне.После Германии музыкантов ждут в пяти городах Испании, в том числе, в Мадриде и Барселоне. В концертных залах питерские музыканты сыграют Малера и Прокофьева.17 февраля – заключительный концерт в итальянском Турине. Прозвучат «Симфонические танцы» и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова, другие произведения российских композиторов.