Евгения Феофилактова злит хейтеров, хвастаясь шикарным домом с бассейном

"Как же круто иметь дома бассейн, можно и поплавать и пофоткаться", - написала экс-участница скандальной телестройки.

Стоит также напомнить, что Евгения купила собственную квартиру, а до этого жила на съёмной. Теперь обиталище необходимо отремонтировать и обставить необходимыми вещами. На это требуется время, поэтому телезвезда пока поживёт у своего мужчины. С собой она также взяла сына Даниэля, рождённого в браке с Антоном Гусевым.Феофилактова практически каждый день выкладывает на своей странице в социальной сети Instagram фотографии, демонстрируя красоты большого дома. Естественно, что среди интернет-пользователей находятся и те, кто завидует, поэтому не могут сдержать себя от злостных комментариев.Накануне Евгения опубликовала новый снимок, на котором позирует в бассейне. По словам женщины, бассейн находится прямо в доме, что ей очень нравится.