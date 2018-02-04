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Евгения Феофилактова злит хейтеров, хвастаясь шикарным домом с бассейном
Звезда телешоу "Дом-2" Евгения Феофилактова не так давно переехала в особняк своего возлюбленного, а теперь не может сдержаться, чтобы не похвастаться шикарным жилищем.

Стоит также напомнить, что Евгения купила собственную квартиру, а до этого жила на съёмной. Теперь обиталище необходимо отремонтировать и обставить необходимыми вещами. На это требуется время, поэтому телезвезда пока поживёт у своего мужчины. С собой она также взяла сына Даниэля, рождённого в браке с Антоном Гусевым.

Евгения Феофилактова злит хейтеров, хвастаясь шикарным домом с бассейном

Феофилактова практически каждый день выкладывает на своей странице в социальной сети Instagram фотографии, демонстрируя красоты большого дома. Естественно, что среди интернет-пользователей находятся и те, кто завидует, поэтому не могут сдержать себя от злостных комментариев.

Накануне Евгения опубликовала новый снимок, на котором позирует в бассейне. По словам женщины, бассейн находится прямо в доме, что ей очень нравится.

"Как же круто иметь дома бассейн, можно и поплавать и пофоткаться", - написала экс-участница скандальной телестройки.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:23
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